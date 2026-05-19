IRW-News: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals gibt Privatplatzierung bekannt

IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals gibt Privatplatzierung bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR AUSSENDUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia, 19. Mai 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Absicht hat, eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung in einer oder mehreren Tranchen durchzuführen. Begeben werden: (i) bis zu 2.142.857 Non-Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die NFT-Einheiten) zum Preis von 0,28 $ pro NFT-Einheit, die einem Bruttoerlös von rund 600.000 $ entsprechen, sowie (ii) bis zu 5.128.205 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die FT-Einheiten) zum Preis von 0,39 $ pro FT-Einheit, die einem Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 $ entsprechen (die Platzierung).

Jede NFT-Einheit wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (wobei jeder ganze Warrant ein Warrant ist) zusammensetzen. Jeder ganze Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von drei Jahren zum Erwerb einer Stammaktie (eine Aktie) zum Preis von je 0,45 $.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Aktie des Unternehmens sowie der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (FT-Warrant). Jeder ganze FT-Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Aktie des Unternehmens zum Preis von je 0,45 $. Die Warrants und FT-Warrants unterliegen einer Beschleunigungsklausel, wonach Folgendes gilt: Sollte der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) an der CSE an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen einen Betrag von 0,60 $ pro Aktie übersteigen, ist das Unternehmen berechtigt, über eine Pressemitteilung bekannt zu geben, dass die Ausübungsfrist der Warrants auf 30 Tage nach dieser Bekanntgabe verkürzt wird.

Die NFT-Einheiten und FT-Einheiten, einschließlich aller diesen zugrunde liegenden Wertpapiere, sind ab dem Ausgabedatum an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden. Nach den geltenden Statuten der Canadian Securities Exchange (die CSE) besteht die Möglichkeit der Entrichtung von Vermittlungsgebühren (Finder's Fees) an unabhängige Dritte, die Zeichner an das Unternehmen vermitteln.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der FT-Einheiten wird für qualifizierte Ausgaben im Bereich der Mineralkonzessionen des Unternehmens verwendet, der Nettoerlös aus dem Verkauf der NFT-Einheiten soll hingegen in das allgemeine Betriebskapital (Working Capital) übergehen.

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltenerd- und Seltenmetallprojekten, inklusive dem Projekt Hecla-Kilmer, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) sowie von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, das Projekt Torrance, das 70 km vom Projekt Hecla-Kilmer entfernt liegt, sowie seine Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierter Sachverständiger, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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