IRW-News: Northfield Capital Corp. : Northfields Flaggschiff-Beteiligung Juno Corp. entdeckt magnetrelevante schwere Seltene Erden bei Vespa

IRW-PRESS: Northfield Capital Corp. : Northfields Flaggschiff-Beteiligung Juno Corp. entdeckt magnetrelevante schwere Seltene Erden bei Vespa

Erweitert Junos polymetallisches System kritischer Mineralien im Ring of Fire in Ontario

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 19. Mai 2026 / Northfield Capital Corporation (Northfield oder das Unternehmen) (TSXV:NFD.A) freut sich, zu der heute von Juno Corp. (Juno) veröffentlichten Mitteilung Stellung zu nehmen, die die Entdeckung einer Mineralisierung schwerer Seltenerdmetalle (HREE), darunter die Magnetmetalle Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium, innerhalb von Junos kritischem Mineraliensystem Vespa im Ring of Fire in Ontario betrifft (die Juno-Mitteilung). Den vollständigen Wortlaut der Juno-Mitteilung, einschließlich der technischen Angaben zu Bohrloch VES-26-025 und der dazugehörigen Untersuchungsergebnisse, finden Sie in der Pressemitteilung von Juno vom 19. Mai 2026, die unter www.junocorp.com verfügbar ist.

Northfield hält eine Beteiligung von etwa 35 % an Juno, was Juno zu einer der bedeutendsten Investitionen im Portfolio von Northfield macht. Die in der Juno-Mitteilung bekannt gegebene Entdeckung erweitert das polymetallische Profil der kritischen Mineralien im Vespa-System von Juno, von dem zuvor berichtet wurde, dass es hochgradige Eisen-, Titan-, Vanadium-, Scandium- und Gallium-Mineralisierungen beherbergt.

Robert D. Cudney, Gründer, President und Chief Executive Officer von Northfield, kommentierte: Die heutige Ankündigung von Juno ist eine bedeutende Bestätigung der Investmentthese, die Northfield rund um den Ring of Fire entwickelt hat. Schwere Seltenerdmagnetmetalle gehören zu den strategisch umkämpftesten Rohstoffen in der globalen Lieferkette, und die Identifizierung dieser Metalle bei Vespa - neben dem zuvor im Vespa-System entdeckten hochgradigen Eisen, Titan, Vanadium, Scandium und Gallium - bestärkt uns in unserer Ansicht, dass Juno eine überzeugende kanadische Chance im Bereich kritischer Mineralien darstellt. Northfields Beteiligung von rund 35 % an Juno bietet unseren Aktionären ein direktes Engagement in dieser sich weiterentwickelnden Chance.

Zusammenfassung der Juno-Mitteilung

Wie von Juno in der Juno-Mitteilung bekannt gegeben, umfassen die wichtigsten Punkte:

- Im kritischen Mineralien-System Vespa von Juno wurde eine Mineralisierung schwerer Seltenerdmetalle identifiziert, darunter die vier wichtigsten Magnetmetalle - Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium - sowie Yttrium und andere kritische Seltenerdmetalle;

- Die Entdeckung befindet sich innerhalb des Vespa-Mineralkomplexes von Juno und bietet das Potenzial, Seltene Erden als Nebenprodukt der Vespa-Produktion von Eisen, Titan, Vanadium, Scandium und Gallium zu gewinnen - was Vespa als polymetallisches System für kritische Mineralien untermauert; und

- Im Rahmen von Junos vollständig finanziertem Vespa-Bohrprogramm für 2026 werden derzeit weitere Probenahmen, Analysen und metallurgische Arbeiten durchgeführt.

Leser werden darauf hingewiesen, dass es sich bei den vorstehenden Angaben lediglich um eine Zusammenfassung handelt. Für vollständige Details verweisen wir auf den vollständigen Text der Juno-Mitteilung und die darin erwähnten technischen Angaben.

Strategische Gründe für die Investition von Northfield in Juno

Northfield hat seine Investition in Juno in den letzten 18 Monaten schrittweise erhöht - einschließlich des Abschlusses von Aktienkaufverträgen im April 2026, durch die sich Northfields Beteiligung an Juno von etwa 23,7 % auf etwa 34,7 % erhöhte. Northfields fortgesetzte Investition in Juno spiegelt die Ansicht des Managements wider, dass eine Konvergenz verschiedener Faktoren eine überzeugende, langfristige Chance im Ring of Fire in Ontario schafft:

- Explorationsdynamik - Junos Explorationskampagne 2026 ist ein vollständig finanziertes 20-Mio.-$-Bohrprogramm mit 100 Bohrlöchern, das sich über zwei Entdeckungen in der Distriktgröße erstreckt: den Big Thunder Gold District, in dem sich die hochgradigen Goldentdeckungen Pluto und North Edge befinden, und den Vespa Critical Minerals Complex, wo die Ressourcenbohrungen auf eine erste Mineralressourcenschätzung zusteuern.

- Staatliche Infrastruktur - Ontario hat über 1 Mrd. $ für die Straßeninfrastruktur im Ring of Fire bereitgestellt und treibt den Bau einer neuen 230 Kilometer langen Greenstone-Übertragungsleitung im Rahmen eines Beteiligungsmodells mit First Nations voran. Diese Zusagen haben in Verbindung mit dem Kooperationsabkommen One Project, One Process, One Decision zwischen Ontario und Kanada vom Dezember 2025 und der Einstufung des Ring of Fire durch das Major Projects Office der Bundesregierung als eines der beschleunigten nationalen Bauprojekte Kanadas den erwarteten Zeitplan für die Erschließung des Ring of Fire erheblich verkürzt.

- Ausrichtung auf kritische Mineralien - Ontarios kürzliche Aufnahme von hochreinem Eisen und Aluminium in seine Liste kritischer Mineralien sowie die Aufnahme von hochreinem Eisen in die Liste kritischer Mineralien der kanadischen Regierung von 2024 unterstreichen die strategische Bedeutung von Junos Vespa-Entdeckung. Die in der Juno-Mitteilung bekannt gegebene Aufnahme von schweren Seltenerdmagnetmetallen in das Vespa-System stärkt diese Ausrichtung angesichts der strategischen Rolle dieser Metalle in den Lieferketten der Verteidigungsindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Elektrofahrzeuge und der sauberen Energie weiter.

Über Northfield

Northfield ist eine börsennotierte kanadische Investmentgesellschaft mit operativen Geschäftsbereichen mit tiefen Wurzeln in den Bereichen Rohstoffe, Bergbau, Luftfahrt und Premium-Konsumgütermarken. Das 1981 von Robert D. Cudney gegründete Unternehmen verbindet über vier Jahrzehnte Erfahrung mit zukunftsorientierten Strategien, um Chancen in seinem diversifizierten Portfolio zu erschließen. Northfield hat sich der Förderung von Wachstum und Innovation in Unternehmen verschrieben, die den wirtschaftlichen Wohlstand in Kanada und im Ausland vorantreiben. Die Flaggschiff-Beteiligung des Unternehmens, Juno Corp., ist der größte Inhaber von Mineralienkonzessionen und das aktivste Explorationsunternehmen im Ring of Fire. True North Airways, die hundertprozentige Luftfahrt-Tochtergesellschaft des Unternehmens, bietet Charter-, Fracht- und Explorationslogistikdienstleistungen in ganz Kanada an und expandiert international über die CNA Aviation Corp. in Mittelamerika.

Weitere Informationen finden Sie unter www.northfieldcapital.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert D. Cudney

Gründer, President und Chief Executive Officer

Telefon: (416) 628-5901

E-Mail: info@northfieldcapital.com

Michael G. Leskovec, CPA, CA

Finanzvorstand

Qualifizierte Person

Scott Zelligan, P. Geo. (PGO #2078), Director of Exploration bei Juno Corp., gilt als qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben geprüft und genehmigt.

Zukunftsgerichtete Informationen und sonstige Haftungsausschlüsse

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darunter unter anderem Aussagen zu: der Bedeutung, der Kontinuität, dem Mineralvorkommen und der metallurgischen Ausbeute der hierin offenbarten Mineralisierung der Seltenerdmetalle; der potenziellen Gewinnung von Seltenerdmetallen als Nebenprodukt eines künftigen Eisen-Titan-Vanadium-Scandium-Gallium-Betriebs bei Vespa; der Explorationskampagne von Juno im Jahr 2026 und den Explorationsaktivitäten des Unternehmens im Ring of Fire (sowie die diesbezüglichen Erwartungen); den erwarteten Ergebnissen und Zielen des Bohrprogramms von Juno; staatlichen Infrastrukturverpflichtungen und Zeitplänen; dem Ausbau von ganzjährig befahrbaren Straßen und der Übertragungsinfrastruktur im Ring of Fire; der strategischen Bedeutung der Investition von Northfield in Juno und die daraus erwarteten Vorteile für Northfield und seine Aktionäre; sowie den erwarteten Vorteilen der Mineralkonzessionsgebiete und Explorationsaktivitäten von Juno. Die Verwendung von Begriffen wie erwarten, voraussehen, fortsetzen, schätzen, Ziel, laufend, könnte, wird, prognostizieren, sollte, glauben, plant, beabsichtigt und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Da sich zukunftsgerichtete Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren im jüngsten Lagebericht (Management's Discussion/MD&A) des Unternehmens beschrieben, der auf dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Warnhinweis. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und gilt nicht als Angebot, Aufforderung oder Verkauf von Wertpapieren in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

QUELLE: Northfield Capital Corporation

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84292

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84292&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA66611D1033

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.