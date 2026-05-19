IRW-News: Power Metallic Mines Inc.: Power Metallic gibt die Expansion im Königreich Saudi-Arabien durch ein Joint Venture mit Amaar Mining bekannt

IRW-PRESS: Power Metallic Mines Inc.: Power Metallic gibt die Expansion im Königreich Saudi-Arabien durch ein Joint Venture mit Amaar Mining bekannt

Die strategische Partnerschaft bildet ein Rahmenwerk für Power Metallic und Amaar Mining, gemeinsam an künftigen Ausschreibungsrunden für Bergbaulizenzen in Saudi-Arabien teilzunehmen, mit einer 50/50-Beteiligung und einem ersten bewilligten Finanzierungsrahmen für ein Arbeitsprogramm nach Erhalt der Lizenzerteilung von bis zu 10 Millionen US-Dollar.

Toronto, Ontario - 18. Mai 2026 / IRW-Press / Power Metallic Mines Inc. (das Unternehmen oder Power Metallic) (TSX-V: PNPN, OTCBB: PNPNF, Frankfurt: IVV1) freut sich, den Abschluss einer strategischen Allianz und einer Joint Venture-Rahmenvereinbarung mit Amaar United Mining Company (Amaar Mining), einem mit Amaar Holding verbundenen saudi-arabischen Unternehmen, zur gemeinsamen Verfolgung von Möglichkeiten im Bereich Bergbaulizenzen im Königreich Saudi-Arabien bekanntzugeben.

Die Vereinbarung ist der nächste Schritt in Power Metallics Expansionsstrategie in Saudi-Arabien, nach dem Erhalt der Explorationslizenz Jabal Baudan im Mineralisierungsgürtel Jabal Sayid. Power Metallic und Amaar Mining beabsichtigen, bei künftigen Auktionen zu Bergbaulizenzen in Saudi-Arabien und bei anderen gegenseitig vereinbarten Gelegenheiten zusammenzuarbeiten, und dabei die technischen und geologischen Fähigkeiten sowie die Explorationsfähigkeiten von Power Metallic mit Amaar Minings strategischer lokaler Präsenz, seiner Koordinationsfähigkeit und der Erfahrung im Umgang mit Regulierungsbehörden im Königreich zu verbinden.

Im Rahmen der Vereinbarung sollen Lizenzen, die den Parteien im Rahmen des Vereinbarungsrahmens erteilt werden, durch eine 50/50-Joint Venture-Struktur weiterentwickelt werden. Power Metallic soll die technische Leitung übernehmen und nach der Lizenzerteilung als Betreiber des Joint Ventures fungieren, vorbehaltlich des Abschlusses endgültiger Joint-Venture-Vereinbarungen. Amaar Mining soll als strategischer lokaler Partner fungieren und Koordination, Beziehungsmanagement und Verwaltung übernehmen.

Im Rahmen der Vereinbarung soll Power Metallic 2,5 Millionen US-Dollar zu den ersten 10 Millionen US-Dollar der genehmigten Arbeitsprogrammausgaben nach Lizenzerteilung beitragen und Amaar Mining soll 7,5 Millionen US-Dollar beitragen. Dabei bleiben die 50/50-Wirtschaftsbeteiligung, wirtschaftliche Interessen und Eigenkapitalbeteiligungen an dem Konsortium und dem Joint Venture nach Lizenzerteilung erhalten. Nach Finanzierung der ersten 10 Millionen US-Dollar im Rahmen des bewilligten Arbeitsprogramms sollen die Parteien alle weiteren bewilligten Finanzierungen auf einer 50/50-Basis tragen.

Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt, in Power Metallics Strategie, eine dauerhafte Explorations-Plattform in Saudi-Arabien aufzubauen, äußerte Terry Lynch, CEO von Power Metallic. Die Erteilung der Lizenz Jabal Baudan an Power Metallic demonstriert, dass wir erfolgreich in einer der weltweit bedeutendsten und aufstrebenden Bergbau-Jurisdiktionen konkurrieren können. Durch die Partnerschaft mit Amaar Mining gewinnen wir einen starken Partner und ein klares Rahmenwerk zur Verfolgung qualitativ hochwertiger Lizenzen bei künftigen Auktionen und können dabei die wirtschaftliche Position von 50/50 und eine kontrolliertes Kapitalrisiko aufrechterhalten.

Saudi-Arabien etabliert sich schnell als eine bedeutende globale Bergbau-Jurisdiktion, und die Qualität künftiger Anträge auf Lizenzen ist wichtig, erläuterte Conor Lynch, Vice President of Business Development bei Power Metallic. Die erfolgreiche Beteiligung im Königreich erfordert gute geologische Expertise, überzeugende Arbeitsprogramme, lokale Koordination, regulatorische Vorbereitung und disziplinierte Ausführung. Wir glauben, dass die technischen Fähigkeiten von Power Metallic und die lokale Plattform von Amaar Mining die Partnerschaft gut positioniert, um bei künftigen Gelegenheiten effektiv zu konkurrieren.

Naser Fahad Al-Qahtani, CEO von Amaar Mining, kommentierte: Diese Vereinbarung repräsentiert einen strategischen Schritt in unseren Plänen, das Geschäft von Amaar Mining zu expandieren und unsere Präsenz im Bergbausektor durch die Bildung internationaler Partnerschaften mit erfahrenen technischen Partnern zu verbessern. Diese Partnerschaft stimmt mit den Zielen der Vision 2030 von Saudi-Arabien überein, die den Bergbausektor entwickeln und seinen Beitrag zur nationalen Wirtschaft erhöhen will. Wir freuen uns, durch die Partnerschaft mit Power Metallic qualitativ hochwertige Chancen im Königreich zu schaffen und nachhaltigen Wert zu erzielen, der das Wachstum und die Attraktivität des Sektors für Investoren unterstützt.

Die wichtigsten Bedingungen des Joint Venture-Rahmenwerks

Die wichtigsten wirtschaftlichen Prinzipien der Vereinbarung beinhalten:

- 50/50-Beteiligung und Wirtschaftlichkeit: Power Metallic und Amaar Mining sollen gleichwertige Beteiligung, wirtschaftliche Interessen und Eigenkapitalbeteiligungen an dem Konsortium und dem Joint Venture nach der Lizenzerteilung halten.

- Teilnahme an künftigen Lizenz-Auktionen: Die Parteien beabsichtigen, an künftigen Auktionen zu Lizenzen in Saudi-Arabien und anderen gegenseitig vereinbarten Gelegenheiten im Königreich zusammenzuarbeiten.

- Power Metallic als technische Leitung und geplanter Betreiber: Power Metallic soll die Leitung in den Bereichen Geologie, Exploration, technische Vorbereitung und Planung der Arbeitsprogramme übernehmen und vorbehaltlich endgültiger Vertragsdokumente als vorgeschlagener Betreiber eines etwaigen Joint Ventures nach Lizenzerteilung fungieren.

- Amaar Mining als strategischer lokaler Partner: Amaar Mining soll die lokale Koordination, Beziehungsmanagement und Verwaltung im Königreich übernehmen und zur Vorbereitung der Anträge und regulatorischer Angelegenheiten beitragen.

- Erste Finanzierung des bewilligten Arbeitsprogramms: Power Metallic soll 2,5 Millionen US-Dollar und Amaar Mining soll 7,5 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der ersten 10 Millionen US-Dollar des bewilligten Arbeitsprogramms nach der Lizenzerteilung beitragen.

- Danach gleichwertige Finanzierung: Nach den ersten 10 Millionen US-Dollar des bewilligten Arbeitsprogramms sollen die Parteien zu weiterer genehmigter Finanzierung gleichwertig auf einer 50/50-Basis beitragen.

- Joint Venture-Struktur nach der Lizenzerteilung: Alle Lizenzen, die unter dem Vereinbarungsrahmen erhalten werden, sollen durch eine in der Vereinbarung dargelegte Joint Venture-Struktur entwickelt werden.

Die Vereinbarung gibt Power Metallic eine skalierbare Struktur zur Teilnahme an künftigen Lizenzen in Saudi-Arabien und erlaubt dem Unternehmen gleichzeitig, die Kapitalzuteilung diszipliniert anzugehen.

Aufbau Jabal Baudan

Power Metallic begann die Expansion in Saudi-Arabien mit der Erteilung der Explorationslizenz Jabal Baudan im Mineralisierungsgürtel Jabal Sayid. Die Liegenschaft Jabal Baudan umfasst mehr als 200 Quadratkilometer und liegt in einer besonders ertragreichen Region, die für Kupfer-, Gold- und Zinkmineralisierung bekannt ist. Das Gebiet bildet Teil des weiteren Gürtels Jabal Sayid, ein Bezirk, der für vulkanogene Massivsulfid-Mineralisierung bekannt ist.

Power Metallic beabsichtigt, Jabal Baudan durch stufenweise Exploration, einschließlich Zusammentragung und Überprüfung historischer Daten und Erkundungen und genauerer Bestimmung von Zielzonen hoher Priorität, weiterzuentwickeln. Das Unternehmen erwartet, dass das Programm zur Stärkung von Exploration und weitere Reformen im Bergbausektor in Saudi-Arabien weitere Investments in Exploration im Königreich unterstützen, abhängig von geltenden Auswahlbedingungen, Genehmigungen und verfügbaren Programmen.

Das Unternehmen betrachtet Jabal Baudan als ein Explorationsprojekt von großem Potenzial und ein strategisches Standbein zur weiteren Beteiligung in dem sich schnell entwickelnden Bergbausektor in Saudi-Arabien.

Über Amaar Mining und Amaar Holding

Amaar Mining ist ein saudi-arabisches Bergbauunternehmen, das mit Amaar Holding, einer diversifizierten saudi-arabischen Investmentgruppe mit Sitz im Königreich Saudi-Arabien, verbunden ist. Amaar Holding wurde gegründet, um Investments in verschiedenen Sektoren und Regionen mit starkem wirtschaftlichem Potenzial zu diversifizieren und auf den Wurzeln der Gruppe in Immobilien, Infrastrukturentwicklung und strategischen Partnerschaften aufzubauen.

Amaar Holding ging aus Amaar Real Estate hervor, das 2011 in der östlichen Provinz in Saudi-Arabien gegründet wurde, und hat sich seitdem zu einer diversifizierten Investmentplattform entwickelt. Amaar Holding gibt an, dass sein kumulatives Portfolio mehr als 140 Millionen Quadratmeter entwickelten Bodens mit einem Wert von mehr als 40 Milliarden SAR umfasst. Durch Amaar Mining will die Gruppe ihre Beteiligung im Bergbausektor von Saudi-Arabien erweitern und zu den Zielen der Vision 2030 des Königreichs beitragen.

Qualifizierter Sachverständiger

Joseph Campbell, P. Geo, VP Exploration bei Power Metallic, ist der qualifizierte Sachverständige, der die technische Offenlegung in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Power Metallic Mines Inc.

Das kanadische Explorationsunternehmen Power Metallic konzentriert sich darauf, das Projektgebiet Nisk (Nisk-Lion-Tiger), ein hochgradiges Kupfer-PGE-, Nickel-, Gold- und Silbersystem, zur nächsten polymetallischen Mine Kanadas weiterzuentwickeln.

Am 1. Februar 2021 sicherte sich Power Metallic (damals Chilean Metals) eine Option auf einen Anteil von bis zu 80 % am Projekt Nisk von Critical Elements Lithium Corp. (TSX-V: CRE). Seit dem Erwerb von 313 angrenzenden Claims (ca. 167 km²) von Li-FT Power im Juni 2025 kontrolliert das Unternehmen nun eine Fläche von ca. 330 km² sowie ca. 50 km an aussichtsreichen Beckenrandstrukturen.

Power Metallic erweitert die Mineralisierung in den Entdeckungszonen Nisk und Lion, evaluiert das Ziel Tiger und erkundet das vergrößerte Landpaket mithilfe sukzessiver Bohrprogramme.

Über das Projektgebiet Nisk hinaus ist Power Metallic indirekt an beträchtlichen Landpaketen in British Columbia und Chile beteiligt. Dies ist auf die 50-prozentige Beteiligung an Chilean Metals Inc. zurückzuführen, die am 3. Februar 2025 durch einen Plan of Arrangement aus Power Metallic ausgegliedert wurde.

Das Unternehmen ist zudem zu 100 % an Power Metallic Arabia beteiligt, das eine 100-prozentige Beteiligung an der Explorationslizenz Jabal Baudan im Jabal-Said-Belt des Königreichs Saudi-Arabiens hält. Diese Liegenschaft umfasst eine Fläche von mehr als 200 Quadratkilometern in einem Gebiet, das für seine äußerst aussichtsreiche Kupfer-Gold- und Zinkmineralisierung bekannt ist. Die Region ist auch für ihre massiven vulkanogenen Sulfidvorkommen bekannt, darunter die erstklassige Mine Jabal Sayid und das vielversprechende Vorkommen Umm and Damad.

Für weitere Informationen zu Power Metallic Mines Inc. wenden Sie sich bitte an:

Duncan Roy, VP Investor Relations

416-580-3862

duncan@powermetallic.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Power Metallic Mines Inc.

The Canadian Venture Building

82 Richmond St East, Suite 202

Toronto, ON

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QA/QC und Probenahme

GeoVector Management Inc (GeoVector) ist das Beratungsunternehmen, das mit der Durchführung des laufenden Bohrprogramms beauftragt wurde, einschließlich Bohrkernprotokollierung und Beprobung des Bohrkerns.

Alle in dieser Pressemitteilung angesprochenen Bohrkerne entsprechen der Größe HQ oder NQ. Bohrkerne werden neu zusammengesetzt und vermessen. Die geotechnischen Daten der Bohrkerne umfassen Fotos (nass und trocken), einen Gesteinsqualitätsindex, die magnetische Empfindlichkeit, die Leitfähigkeit sowie Schätzungen der Ausbeute. Die Bohrkerne werden hinsichtlich ihrer Lithologie, Mineralogie und strukturellen Merkmale protokolliert. Die Probenabschnitte werden abgegrenzt und markiert.

Entnommene Kerne werden mechanisch zersägt. Halbe Bohrkerne werden für Vergleichszwecke aufbewahrt. Das QA/QC-Programm von GeoVector beinhaltet das regelmäßige Einbringen von CRM-Standards, Duplikaten und Leerproben in den Probenstrom sowie eine strenge Überprüfung aller Ergebnisse. QA/QC und Datenvalidierung wurden durchgeführt. Es wurden keine wesentlichen Fehler festgestellt.

Alle Proben wurden an Activation Laboratories Ltd (Actlabs) übermittelt und dort analysiert, ein von Power Metallic unabhängiges kommerzielles Labor, das keinerlei Beteiligung an dem Projekt hat. Actlabs ist ein nach ISO 9001 und 17025 zertifiziertes und akkreditiertes Labor. Die bei Actlabs eingereichten Proben werden mittels Standardaufbereitungsmethoden und RX-1 (Trocken, Zerkleinern (< 7 kg) 80 % kleiner als 2 mm), Riffelteilung (250 g) und Pulverisierung ((Weichstahl) 95 % kleiner als 105 m) aufbereitet. Die Analyse erfolgt mittels 1F2 (ICP-OES) und 1C-OES - 4-Säure-Aufschluss nahe der Gesamtmenge + Gold-Platin-Palladium-Analyse und 8-Peroxid-ICP-OES für die reguläre und über der Nachweisgrenze liegende Analyse. Pegmatitproben werden mit der UT7-Methode - Li bis zu 5 %, Rb bis zu 2 % - analysiert. Actlabs führt auch eine interne Analyse der Grob- und Pulpenduplikate durch, um eine korrekte Probenaufbereitung und Kalibrierung der Geräte sicherzustellen.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell, deutet darauf hin, Gelegenheit, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem der Zeitpunkt der verschiedenen Bohrpläne; die Fähigkeit, ausreichend Kapital aufzubringen, um seine Verpflichtungen im Rahmen seiner Konzessionsverträge zu erfüllen sowie Bohr- und Explorationsarbeiten durchzuführen; die Fähigkeit, seine Grundstücke und Konzessionen in gutem Zustand zu erhalten; seine Projekte zu erkunden und zu entwickeln; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die inhärenten Gefahren, die mit der Mineralexploration und dem Bergbaubetrieb verbunden sind; zukünftige Preise für Nickel und andere Metalle; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Genauigkeit von Mineralressourcen- und -reservenschätzungen; das Potenzial für neue Entdeckungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung der Projekte erforderlich sind, und, falls diese akzeptiert werden, diese Lizenzen und Genehmigungen rechtzeitig im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für das jeweilige Projekt zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu vermarkten; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf den Betrieb des Unternehmens, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbaubranche auswirken könnten.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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