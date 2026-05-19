IRW-News: Western Star Resources Inc.: Western Star Resources konsolidiert vormals produzierenden Wolframkomplex Jarbidge-Charleston in Elko, Nevada, USA

IRW-PRESS: Western Star Resources Inc.: Western Star Resources konsolidiert vormals produzierenden Wolframkomplex Jarbidge-Charleston in Elko, Nevada, USA

19. Mai 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (das Unternehmen oder Western Star) freut sich bekannt zu geben, dass es das Wolframprojekt White Star erworben hat - ein Wolfram-Molybdän-Skarn-Konzessionsgebiet in Elko County, Nevada, das an das bestehende unternehmenseigene Wolframprojekt Rowland angrenzt. Durch den Erwerb werden Flächen innerhalb und angrenzend an einen der bedeutsamsten und am wenigsten erkundeten, vormals produzierenden Wolframkomplexe im Nordosten Nevadas konsolidiert, und Western Star etabliert sich als dominierender Landbesitzer in einem zusammenhängenden Wolframgebiet im Distriktmaßstab, das sich über die Bergbaugebiete Jarbidge und Charleston erstreckt.

Wesentliche Höhepunkte:

- Strategische Konsolidierung einer Wolframposition im Distriktmaßstab in Elko County, Nevada, mit dem Wolframprojekt White Star, das an das unternehmenseigene Wolframprojekt Rowland angrenzt (Abbildung 1).

- Historische Wolframproduktion von ca. 10.000 t Erz mit einem Gehalt von ca. 1,0 % WO (1954) und ca. 0,5 % WO (1956) vom größeren Wolframminenkomplex White Star.

- Dokumentierte Wolframvorkommen, historische Stollen und umfangreiche Tagebauanlagen befinden sich innerhalb des Projektgebiets von White Star und umgeben die Infrastruktur der historischen Wolframmine White Star (Abbildung 2).

- Die Skarnmineralisierung befindet sich in einem kontaktmetamorphen Wolfram-Molybdän-System, das sich entlang der Kontaktzone eines Quarzmonzonit-Stocks aus der Kreide mit Kalksteinen aus dem Paläozoikum entwickelt hat.

- Das Arbeitsprogramm 2026 wird Oberflächenprobenahmen, Prospektionen und die systematische Bewertung des Projekts White Star umfassen.

Blake Morgan, CEO und President von Western Star, sagte: Durch die Konsolidierung der beiden historischen Wolfram-Bergbaugebiete Jarbidge und Charleston kann Western Star die beiden Konzessionsgebiete, die sich über mehr als 6 km mit vielversprechenden wolframhaltigen Horizonten erstrecken, effektiv erkunden und rasch vorantreiben. Das Team wird sich darum bemühen, nach der Genehmigung Crews zum Standort zu entsenden und mit der Exploration sowie dem Bohrgenehmigungsverfahren zu beginnen.

Standort und Überblick des Konzessionsgebiets

Das Projekt White Star befindet sich etwa 9 Meilen südwestlich der Stadt Jarbidge in Elko County, Nevada. Das Schürfrechtepaket des Projekts umfasst Land in den Abschnitten 13 und 24, Township 45 North, Range 57 East. Das Projekt liegt innerhalb des Bergbaugebiets Charleston, unmittelbar neben dem Bergbaugebiet Jarbidge, in dem sich das Wolframprojekt Rowland von Western Star befindet. Die unmittelbare Nachbarschaft der beiden Konzessionsgebiete verschafft dem Unternehmen erhebliche strategische Vorteile, einschließlich gemeinsamer Zufahrtsstraßen, konsolidierter Logistik und der Möglichkeit, beide Projekte im Rahmen eines einzigen Explorationsprogramms im Distriktmaßstab voranzutreiben.

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Abbildung 1: Wolframprojekt White Star, Geologie und Nähe zum Konzessionsgebiet Rowland

Der historische mineralisierte Komplex in diesem Gebiet erscheint in Bundes- und Staatsdatenbanken unter unterschiedlichen Namen, die aufeinanderfolgende Betreiber und Berichtszeiträume widerspiegeln, einschließlich der Mine Batholith, der Mine White Star, der Mine Mission Cross, der Mine New Chance und der Mine Stevens. Diese genannten Vorkommen bilden zusammen einen einzigen zusammenhängenden Wolfram-Molybdän-Skarn-Komplex und es ist davon auszugehen, dass sie das Potenzial aufweisen, mit dem 3 km weiter nördlich gelegenen Konzessionsgebiet Rowland verbunden zu sein.

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Abbildung 2: Infrastruktur von früherer Produktion bei der Mine Mission Cross, die sich auf einem einzelnen Schürfrecht eines Dritten innerhalb des kürzlich erworbenen Konzessionsgebiets White Star befindet

Das Projekt White Star ist ausführlich in den Aufzeichnungen des Mineral Resources Data System (MRDS ID 10197459) des United States Geological Survey (USGS) sowie in den Veröffentlichungen des Nevada Bureau of Mines and Geology (NBMG) dokumentiert, einschließlich NBMG Bulletin 65 (1968), 105 (1988) und NBMG Mineral Resources of Elko County, Nevada (1976).

Geologie

Das Projekt Batholith befindet sich innerhalb eines kontaktmetamorphen Wolfram-Molybdän-Skarn-Systems - dem gleichen Lagerstättentyp, der auch die Mineralisierung auf dem unternehmenseigenen Wolframprojekt Rowland beherbergt. Die regionale Geologie besteht aus Sedimentgestein aus dem Paläozoikum, in das ein Quarzmonzonit-Stock aus der Kreide eingedrungen ist und das stellenweise von Rhyolithströmen aus dem Tertiär überlagert wird. Angrenzend an den Intrusionskontakt wurden die Kalksteine aus dem Paläozoikum rekristallisiert und enthalten lokal Tremolit sowie andere Skarnmineralien, einschließlich Scheelit, Powellit und Molybdänit.

Historische Beschreibungen des größeren Komplexes von USGS und NBMG berichten, dass Scheelit zusammen mit Molybdänit und Powellit in einem kleinen Skarn-Pendent vorkommt, der in einem großen Granitausbiss enthalten ist. Zusätzliche historische Kartierungen und Probenahmen im südlichen Teil des Gebiets, beschrieben in einem kurzen Konzessionsgebietsbericht von H.L. Bethel vom 25. Juli 1957, dokumentieren eine mächtige granatierte Kalksteinschicht mit einem Streichen von N50°W und einer Neigung von 26° in Richtung Südwesten, die einen kleinen Hügel bedeckt. Frühere Betreiber haben ein Gebiet mit einem Durchmesser von mehr als 300 ft abgetragen und freigelegt, wodurch massive Granat- und Kalksilikate mit einer Mächtigkeit von über 20 ft zum Vorschein kamen. Ein kurzer Stollen unterhalb des Ausbisses legt dünne Schieferschichten unterhalb der Granatschicht frei und ein kleiner historischer Tagebaustollen mit einer Höhe von etwa 8 ft und einer Breite von 8 bis 10 ft wurde von einem Tagebaustollen aus etwa 20 ft neigungsabwärts entlang der Granatschicht vorangetrieben. Historische Beobachtungen zeigen, dass Scheelit in der Nähe von Molybdänitflecken gelb und an anderen Stellen weiß fluoresziert, was mit einer variablen Molybdänsubstitution im Scheelit übereinstimmt, und dass verstreute Molybdäniteinschlüsse sortiertes Material ergeben haben, das Berichten zufolge durchschnittlich mehrere Prozent Molybdän enthält.

Strategische Überlegung

Der Erwerb des Projekts White Star bringt für Western Star mehrere strategische Vorteile mit sich. Der Erwerb etabliert ein Landpaket im Distriktmaßstab, das sich über Gebiete sowohl im Bergbaugebiet Jarbidge als auch im Bergbaugebiet Charleston erstreckt. Das Unternehmen sichert sich ein Schürfrechtepaket, das sich im selben mineralisierten Skarnumfeld befindet, das es bei Rowland erkundet, und mehrere dokumentierte Wolframvorkommen, historische Stollen sowie Tagebauanlagen enthält. Bei beiden Konzessionsgebieten handelt es sich um kontaktmetamorphe Wolfram-Molybdän-Skarn-Systeme, die sich um Quarzmonzonit-Intrusionen aus der Kreide in Kalkstein und kalkhaltigen Sedimenten aus dem Paläozoikum entwickelt haben.

Geplante Arbeiten

Western Star beabsichtigt, das Projekt Batholith in das geplante Explorationsprogramm des Unternehmens auf dem Projekt Rowland Wolfram zu integrieren. Zu den kurzfristigen Aktivitäten gehören die Oberflächenkartierung und die systematische Probenahme in den Stollen, Abbaustätten und Wolframvorkommen innerhalb des Konzessionsgebiets des Projekts Batholith sowie die mögliche Erweiterung der vom Unternehmen geplanten hochauflösenden magnetischen UAV-Vermessung auf das gesamte Konzessionsgebiet. Die konsolidierte Vermessung wird den ersten modernen, integrierten geophysikalischen Datensatz für beide Konzessionsgebiete darstellen und soll die strukturelle Interpretation verfeinern, intrusive Kontakte kartieren und zusätzliche Skarnziele entlang des Streichens und in der Tiefe der bekannten historischen Grubenbaue identifizieren.

Bedingungen des Erwerbs

Gemäß der Vereinbarung wird das Unternehmen den vormals produzierenden Wolframkomplex Jarbidge-Charleston in Elko, Nevada, USA, erwerben. Im Rahmen eines 100-%-Erwerbs wird das Unternehmen 70.000 $ bezahlen und insgesamt 3.000.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) an die Verkäufer ausgeben sowie eine NSR-Royalty in Höhe von 1 % auf die kommerzielle Produktion im Konzessionsgebiet gewähren.

Quellenangaben

Mine New Chance: USGS MRDS, Koordinaten: -115.49122, 41.7782 (WGS84) link

Mine Batholith: link

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jasper Mowatt, MAusIMM (Mitgliedsnummer 3178851), einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein Mineralexplorations- und Entwicklungsunternehmen. Ziel des Unternehmens ist es, den Shareholder Value durch die Entwicklung von Explorationsgebieten unter Anwendung kosteneffizienter Explorationsmethoden, den Erwerb weiterer Explorationsgebiete sowie die Suche nach Partnerschaften mit Branchenführern - entweder im Rahmen von Joint Ventures oder durch Verkauf - zu steigern. Das Unternehmen treibt derzeit die Erschließung des Wolframprojekts Rowland im Elko County, Nevada, USA, voran. Das Unternehmen besitzt zudem neun nicht vermessene, aneinandergrenzende Mineralienkonzessionen mit einer Gesamtfläche von 4.740 Hektar, die sich im Bergbaugebiet Revelstoke in British Columbia befinden, etwa 50 Kilometer südöstlich von Revelstoke, B.C., und rund 10 Kilometer nördlich der verlassenen Gemeinde Camborne.

Kontaktinformation:

Blake Morgan

CEO und Direktor

blake@acvc.vc

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