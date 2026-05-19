IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech verzeichnet bei drei ZenaDrone-Verteidigungsplattformen Fortschritte auf dem Blue-UAS-Zertifizierungspfad

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech verzeichnet bei drei ZenaDrone-Verteidigungsplattformen Fortschritte auf dem Blue-UAS-Zertifizierungspfad

ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano treten in die Cybersicherheitsphase des beschleunigten Green-to-Blue-Zertifizierungsrahmens des Verteidigungsministeriums ein

Vancouver, British Columbia (19. Mai 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone as a Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass drei Verteidigungsplattformen seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone - die ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano - die Cybersicherheitsphase des Blue-UAS-Zertifizierungspfades des US-Verteidigungsministeriums erreicht haben; dadurch ist das Unternehmen derart positioniert, dass es für die Aufnahme in die Beschaffungslisten der US-Regierung und des Verteidigungsministeriums qualifiziert ist. Die drei Plattformen werden zusammen im Rahmen des vor kurzem optimierten Green-to-Blue-Rahmens bewertet, der von der Association for Uncrewed Vehicle Systems International (AUVSI) verwaltet wird. Die Blue-UAS-Zertifizierung bestätigt die Einhaltung des National Defense Authorization Act (NDAA) und qualifiziert einen Anbieter für die direkte Beschaffung durch US-Verteidigungsbehörden, Bundesministerien und staatliche Einkäufer verbündeter Nationen.

Die Blue-UAS-Zertifizierung eröffnet uns den direkten Zugang zum Markt der US-Verteidigungsbehörden, einem wachstumsstarken, NDAA-konformen Markt, den wir für uns erschließen wollen, sagte Dr. Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Die Nachfrage nach sicheren autonomen Systemen nimmt in den Bereichen Informationsgewinnung, Überwachung, Aufklärung, Logistik und asymmetrische Kriegsführung rasch zu, und unsere Fortschritte bei Cybersicherheit, Fertigung und Lieferkettenbereitschaft sind Ausdruck einer disziplinierten Umsetzung. Wir befinden uns auf der Zielgeraden hin zur Zertifizierung und freuen uns darauf, skalierbare, einsatzkritische Drohnenlösungen für Kunden aus dem Regierungs- und Verteidigungsbereich bereitzustellen.

ZenaDrone hat die Phasen eins und zwei des von der AUVSI gehandhabten Zulassungspfades abgeschlossen, einschließlich der Antragstellung und der Einreichung der konsolidierten Hardware-Stückliste (HBOM) sowie der Dokumente zur Einhaltung der NDAA-Vorschriften für die Lieferketten für alle drei Plattformen. Die Drohnen treten nun in die Phase drei ein - die Validierung der Cybersicherheit -, in der durch externe Penetrationstests die Widerstandsfähigkeit des Systems, die Integrität der Verschlüsselung und die Betriebssicherheit unter simulierten feindlichen Bedingungen bewertet wird. Der endgültige Blue-UAS-Status unterliegt weiter dem erfolgreichen Abschluss der verbleibenden Zertifizierungsphasen und der Überprüfung durch die Defense Contract Management Agency (DCMA).

Der Blue-UAS-Pfad hat sich seit der Einreichung der ersten Green-UAS-Anträge durch ZenaTech im vergangenen Jahr erheblich gewandelt, und zwar zugunsten von Drohnenherstellern mit dem Prädikat Made in America und der Förderung von Innovationen. Im Rahmen des aktualisierten Green-to-Blue-Rahmens nutzt das Verteidigungsministerium inzwischen externe Gutachter und den Green-UAS-Prozess - einschließlich der unter der Leitung der AUVSI durchgeführten Bewertungen -, um einen Großteil der Validierungen in den Bereichen Cybersicherheit, Lieferketten und NDAA-Konformität bereits früher in der Pipeline durchzuführen. Zwar behält das Verteidigungsministerium die oberste Entscheidungsbefugnis über den Blue-UAS-Status und den Zugang zum Beschaffungswesen des Verteidigungssektors, doch ist der Zertifizierungspfad für inländische Hersteller dezentraler, skalierbarer und schneller geworden.

Zu den multifunktionalen KI-Drohnensystemen von ZenaDrone, die sich derzeit in diesem Zertifizierungsprozess befinden, gehören:

· Die ZenaDrone 1000, eine mittelgroße Drohne mit VTOL (Senkrechtstart und -landung), robuster Konstruktion und einer Traglast von ca. 40 kg, die über KI-gestützte Autonomie und sichere Kommunikation über das proprietäre Drone-Net-System verfügt. Konzipiert für Inspektions-, Überwachungs- und Aufklärungsanwendungen (ISR), kritische Frachtanwendungen und Grenzüberwachung mittels einer derzeit in Entwicklung befindlichen treibstoffbetriebenen Version, die für längere Flüge ausgelegt ist. Sie wurde sowohl bei der US Air Force als auch bei der Navy Reserve bezahlten Tests für bestimmte Anwendungen unterzogen, einschließlich der Lieferung kritischer Fracht wie temperaturkontrollierter medizinischer Güter.

· Die IQ Nano, eine kompakte Drohne für den Innenbereich (ab Größe 20 × 20 Zoll), die für den Betrieb in Umgebungen ohne GPS-Empfang wie Lagerhallen oder militärische Einrichtungen für das Bestandsmanagement mittels Barcode-Scanning und Sicherheitsanwendungen konzipiert ist und über Hindernisvermeidung und KI-gesteuerte Drohnenschwärme oder -flotten verfügt.

· Die IQ Square, eine VTOL-Drohne (ab Größe 40 × 40 Zoll), die für Vermessungen mit Sichtkontakt, Infrastrukturinspektionen, Straßen- und Brückeninspektionen und Aufgaben der Verteidigungsaufklärung entwickelt wurde.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigung und Inspektion im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

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