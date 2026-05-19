Berlin, 19. ⁠Mai (Reuters) - Das Armutsgefährdungsrisiko in Deutschland fällt einer Studie zufolge erheblich geringer aus, wenn neben den Einkommen der Haushalte auch ihre Vermögen berücksichtigt werden. Dieser Effekt fällt im Alter besonders groß aus, wie aus ‌Daten des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. Auf Basis von Befragungsdaten der Bundesbank zur Einkommens- und Vermögensausstattung der privaten ⁠Haushalte ergibt ⁠sich laut IW eine ausschließlich einkommensbezogen ermittelte Armutsgefährdungsquote von 17,8 Prozent – bezogen auf Personen aus Haushalten, in denen der Haupteinkommensbezieher eine gesetzliche Altersrente erhält. Rechnet man allerdings die Vermögenswerte dieser Gruppe in eine hypothetische Rentenzahlung um, sinkt die Quote auf nur ‌noch elf Prozent.

"Offenkundig gelingt es nicht nur ‌dem Großteil der Bevölkerung, ihren Ruhestand über beide Wohlstandsquellen abzusichern", so die IW-Autoren Jochen Pimpertz und Maximilian Stockhausen. Auch in der Gruppe der ⁠gesetzlichen Altersrentner, die nach konventioneller Definition als armutsgefährdet gelten, trage das ‌Nettovermögen häufig zu einer "armutspräventiven Absicherung" ⁠des Wohlstands bei.

Die Bundesregierung hat eine Alterssicherungskommission eingesetzt, die bis zum Sommer Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Rentensystems vorlegen soll. Mehrere der diskutierten Reformvorschläge – vom 'Boomer-Soli' bis hin zu einer progressiven ‌Staffelung der Rentenansprüche – begründen aus ⁠Sicht des IW mehr Umverteilung ⁠in der Gesetzlichen Rentenversicherung mit dem Verweis auf hohe Armutsgefährdungsquoten. "Wir führen die Rentendebatte auf der Basis nicht überzeugender Befunde", sagte IW-Rentenexperte Pimpertz. In die Bewertung des Armutsrisikos fließe nicht ein, ob ein Haushalt erhebliches Vermögen gebildet habe – sei es in Form von Immobilien oder anderen Formen. Dabei prüften Mindestsicherungssysteme bereits heute beides – als Instrument gegen Altersarmut seien sie deshalb treffsicherer.

(Bericht ⁠von Reinhard Becker. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)