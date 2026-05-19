Japans Wirtschaft erwischt guten Start ins Jahr - Ölkrise trübt Ausblick

Tokio/Berlin, 19. Mai (Reuters) - ⁠Japans Wirtschaft ist überraschend gut ins Jahr gestartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im ersten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent zu, wie aus offiziellen Daten vom Dienstag hervorging. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Plus von 1,7 Prozent gerechnet, nach einem abwärts revidierten Zuwachs von 0,8 Prozent im Vorquartal. Im ‌Vergleich zum vorangegangenen Vierteljahr wuchs die Wirtschaft um 0,5 Prozent. Der private Konsum und die Investitionen legten dabei um jeweils 0,3 Prozent zu. Zudem steuerte der Außenbeitrag, also der Saldo aus Exporten ⁠und Importen, 0,3 ⁠Prozentpunkte zum Wachstum bei.

Analysten erwarten jedoch, dass sich die Konjunktur in den kommenden Quartalen abkühlen wird. Grund dafür sind die wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Konflikts, der zu Störungen der weltweiten Energieversorgung geführt hat. LBBW-Experte Matthias Krieger weist darauf hin, dass die Straße von Hormus, eine zentrale Transportroute für Ölexporte vom Persischen Golf nach Asien, aufgrund des Krieges praktisch blockiert ist. Dies treibe die Preise in die Höhe - ‌eine Herausforderung für das ressourcenarme Fernostland: "Japan hat einige Ölreserven freigegeben ‌und arbeitet an alternativen Routen, die Belastungen sind gleichwohl enorm. Immerhin stützen erhöhte Ausgaben für künstliche Intelligenz und die Verteidigung die Konjunktur."

WIE REAGIERT DIE NOTENBANK?

Je nachhaltiger der Anstieg der Energiepreise die globale Konjunktur aber unter Druck ⁠setze, umso vorsichtiger dürften die exportorientierten japanischen Unternehmen bei weiteren Investitionen sein. Und auch die privaten Konsumenten ‌würden sich mit ihren Ausgaben in einem solchen Umfeld ⁠mit zudem steigenden Preisen eher zurückhalten, meint der Experte.

Mit Blick auf den schwachen Yen, der Importe zusätzlich verteuert, steige bei tendenziell weiter anziehenden Preisen zudem der Druck auf Japans Zentralbank, die Zinssätze anzuheben. Dies dürfte die konjunkturellen Perspektiven nach Ansicht Kriegers weiter eintrüben: "Dass sich die ‌erfreuliche Dynamik des Jahresauftakts beim BIP-Wachstum so fortsetzen ⁠wird, halten wir daher für unwahrscheinlich", so das ⁠Fazit des Ökonomen von der Landesbank Baden-Württemberg.

Laut Ökonom Yoshiki Shinke vom Dai-ichi Life Research Institute könnte die Wirtschaft des Fernostlandes im zweiten Quartal sogar schrumpfen. Sollte es im Zuge des Nahost-Konflikts zu massiven Lieferengpässen kommen, könnte der Schaden aus seiner Sicht für das Wachstum so schwerwiegend ausfallen, dass der Notenbank im Juni möglicherweise kein Spielraum für eine Zinserhöhung bleibe.

Die Zentralbank beließ den Leitzins Ende April unverändert bei 0,75 Prozent. Allerdings sieht sie sich mit wachsendem Druck aus den eigenen Reihen für eine straffere Geldpolitik konfrontiert. Drei der neun Ratsmitglieder stimmten für eine Anhebung und verwiesen auf ⁠den Inflationsdruck infolge des Konflikts in Nahost.

(Bericht von Leika Kihara, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)