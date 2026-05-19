Kanadische Cohere übernimmt weiteres deutsches KI-Startup

Frankfurt, ⁠19. Mai (Reuters) - Wenige Wochen nach Aleph Alpha greift Cohere nach einem weiteren deutschen KI-Startup. Das kanadische Unternehmen gab ‌am Dienstag die Übernahme von Reliant AI bekannt. "Unsere gebündelte Expertise wird ⁠die Arzneimittelentwicklung ⁠und Innovationen in der Forschung weltweit beschleunigen", sagte Karl Moritz Hermann, Mitgründer und Chef der auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierten Berliner Firma. ‌Zu den finanziellen Details ‌machten die Beteiligten keine Angaben.

Reliant AI bietet eine KI-Plattform an, die Literatur-Recherchen, ⁠Wettbewerbsanalysen sowie die Aufbereitung unstrukturierter Testergebnisse ‌und regulatorischer Daten ⁠automatisiert. Zu den Kunden gehört den Angaben zufolge der Pharmakonzern GlaxoSmithKline. Reliant AI wurde 2023 gegründet ‌und erhielt ⁠im vergangenen Jahr eine ⁠Finanzspritze in Höhe von rund elf Millionen Dollar. Einer der Anteilseigner des Startups ist der Wissenschaftler und "KI-Pate" Yoshua Bengio.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)