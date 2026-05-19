KNDS will Beteiligung an Renk eindampfen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Panzerbauer KNDS will sich von einem Teil seiner Beteiligung am Getriebespezialisten Renk trennen. Es sollen 5,8 Millionen Renk-Aktien verkauft werden, wie der deutsch-französische Konzern am Dienstag mitteilte. Das entspreche rund 5,8 Prozent des Grundkapitals. Die Aktien sollen im Rahmen einer beschleunigten Platzierung verkauft werden. Diese ziele auf institutionelle Anleger ab. KNDS halte derzeit rund 15,83 Prozent an Renk. Nach der Platzierung würde der Anteil auf etwa 10 Prozent des Grundkapitals sinken. Renk-Aktien gaben auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund ein Prozent nach./jha/gl
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