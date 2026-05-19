Kreise: Blackstone zieht sich bei Gebot für Ströer zurück - Kurs sackt ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Private-Equity-Gesellschaft Blackstone ist Kreisen zufolge nicht mehr an einer möglichen Übernahme des deutschen Werbungs- und Medienkonzerns Ströer interessiert. Blackstone habe sich aus einer Investorengruppe um I Squared zurückgezogen, die eine Übernahme von Ströer geprüft habe, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ströer-Aktien sackten daraufhin um bis zu 10 Prozent auf 34,70 Euro ab.

Einem Bloomberg-Bericht von Anfang Mai zufolge erwog das I-Squared-Konsortium, ein Gebot in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro für Ströer abzugeben. Eine Aktie des Unternehmens wäre dabei mit etwa 45 Euro pro Aktie bewertet worden. I Squared überlege nun den nächsten Schritt, hieß es in dem Bloomberg-Bericht vom Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Beratungen dauerten an, und es sei nicht sicher, ob ein Angebot abgegeben werde.

Vertreter von Blackstone und I Squared lehnten eine Stellungnahme ab. Ströer war für eine Stellungnahme laut Bloomberg zunächst nicht erreichbar./jha/zb