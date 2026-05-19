Kreuzfahrtreisen bei Deutschen beliebt wie nie - Rekord im vergangenen Jahr

Berlin, 19. ⁠Mai (Reuters) - Urlaub auf hoher See ist nach dem Einbruch während der Corona-Pandemie so beliebt wie noch nie. Im vergangenen Jahr starteten rund 1,51 Millionen Menschen eine Hochseekreuzfahrt von einem der deutschen Häfen an ‌der Nord- und Ostsee aus, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das waren 4,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor. ⁠Im Vergleich ⁠zum Vor-Corona-Jahr 2019 mit damals 1,33 Millionen Passagierinnen und Passagieren betrug der Anstieg 13,5 Prozent. Während der Pandemie hatte es wegen der Reisebeschränkungen deutliche Rückgänge gegeben.

"Kreuzfahrtreisen wurden zuletzt nicht nur in Deutschland, sondern europaweit wieder beliebter", betonten die Statistiker. Für die Europäische ‌Union liegen bislang nur für das Jahr ‌2024 Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat vor. Danach starteten EU-weit 8,73 Millionen Menschen eine Kreuzfahrt. Das waren 12,2 Prozent mehr als 2023. Im Vergleich ⁠zum Vor-Corona-Jahr 2019 mit damals 7,39 Millionen Reisenden betrug der Anstieg ‌18,1 Prozent.

Jeder sechste Kreuzfahrt-Reisende in der ⁠EU startete 2024 von Deutschland aus (16,6 Prozent). Damit lag Deutschland als Ausgangsort auf Platz drei der EU-Staaten. Die meisten Passagiere gingen in Italien (28,4 Prozent) an Bord eines Hochsee-Kreuzfahrtschiffes, gefolgt ‌von Spanien (22,3 Prozent). In Frankreich ⁠starteten 13,6 Prozent der Reisenden ihre ⁠Fahrt, in Griechenland 8,3 Prozent.

Für Schlagzeilen sorgt aktuell der Ausbruch des Hantavirus auf dem Kreuzfahrtschiff "MV Hondius". Auch deutsche Touristen waren davon betroffen. Das Hantavirus ist ein weltweit verbreiteter Erreger, der vor allem von Nagetieren wie Mäusen und Ratten übertragen wird. Während Infektionen in Mitteleuropa oft mild oder sogar ohne Symptome verlaufen, können bestimmte Stämme im Ausland lebensgefährlich sein. Nur in seltenen ⁠Fällen kann das Virus von Mensch zu Mensch weitergegeben werden.

(Bericht von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)