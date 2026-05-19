Leitindex mit Ladehemmung: Warum der DAX® hinterherläuft - ntv Zertifikate 15.05.2026

Der #DAX® wird zum Nachzügler: Während andere #Märkte besser laufen, ist Deutschlands Leitindex abgehängt. Was bremst ihn aus? Und worauf sollten Anleger jetzt achten? Darüber spricht Raimund Brichta mit Julius Weiß von der #HSBC.



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