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HSBC Continental Europe S.A., Germany

Leitindex mit Ladehemmung: Warum der DAX® hinterherläuft - ntv Zertifikate 15.05.2026

HSBC · Uhr
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Der #DAX® wird zum Nachzügler: Während andere #Märkte besser laufen, ist Deutschlands Leitindex abgehängt. Was bremst ihn aus? Und worauf sollten Anleger jetzt achten? Darüber spricht Raimund Brichta mit Julius Weiß von der #HSBC.

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