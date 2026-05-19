Medien: Trump-Regierung will bis zu 17.500 weiße Südafrikaner aufnehmen

19. ⁠Mai (Reuters) - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge die Obergrenze für die Aufnahme weißer südafrikanischer Flüchtlinge ‌deutlich anheben. Für das Haushaltsjahr 2026 solle das Kontingent auf 17.500 Personen ⁠steigen, ⁠berichtete der Sender CNN am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf ein Dringlichkeitsschreiben an den Kongress. Das US-Präsidialamt in Washington nahm zu dem Bericht zunächst ‌nicht Stellung.

Die Nachrichtenagentur Reuters ‌hatte im vergangenen Monat bereits berichtet, dass US-Vertreter über eine Ausweitung der bisherigen ⁠Obergrenze von 7500 um weitere 10.000 ‌Plätze für Südafrikaner burischer ⁠Abstammung berieten. Kurz nach seinem Amtsantritt im Jahr 2025 hatte Trump per Dekret die Neuansiedlung von ‌europäischstämmigen Buren ⁠priorisiert. Er begründete dies ⁠damit, dass sie in dem mehrheitlich schwarzen Land rassistisch verfolgt würden. Die südafrikanische Regierung weist diese Vorwürfe vehement zurück.

(Bericht von Christian Martinez und Costas Pitas, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)