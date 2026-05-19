Merz bei SPD-Fraktion - "Nicht gegenseitig rote Linien aufzeigen"

Berlin, 19. Mai (Reuters) - ⁠Union und SPD haben nach dem Streit der vergangenen Wochen und dem Absturz in der Wählergunst zu Gemeinsamkeit und versöhnlicherem Umgang aufgerufen. "Ich möchte uns alle bitten – das gilt für die Unionsfraktion genauso wie für die SPD-Bundestagsfraktion – uns nicht gegenseitig öffentlich rote Linien aufzuzeigen", sagte Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz am Dienstag bei einem Besuch der SPD-Bundestagsfraktion rund ein Jahr nach Antritt der gemeinsamen Regierung. Er wolle nicht hören, ‌dass etwas "mit der Union nicht zu machen" sei oder "mit der SPD nicht zu machen" sei. Stattdessen müsse man die Gemeinsamkeiten zeigen und die Verantwortung für Deutschland wahrnehmen. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch forderte Empathie zwischen den Koalitionspartnern.

Nach dem Scheitern eines Koalitionsausschusses im ⁠April zu den ⁠großen Reformvorhaben hatte es gegenseitige Vorwürfe und Ermahnungen gegeben: Miersch hatte Merz etwa mit den Worten attackiert: "So kann man eigentlich kein Kanzleramt führen." Die Union wiederum hatte die SPD-Linke und Co-Parteivorsitzende Bärbel Bas als Bremserin gebrandmarkt. Parallel sackten in Umfragen Union und SPD weiter ab, während die AfD zuletzt mit 29 Prozent ein Rekordresultat in den Erhebungen erzielte.

Obwohl im ersten Regierungsjahr über 140 Gesetze und Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht wurden, gerieten beide Seiten immer wieder aneinander. Die Koalition will nun noch einmal einen Anlauf ‌für ein großes Reformpaket aus Sozialstaatsvereinfachung, Pflege- sowie Steuerreform nehmen. Dazu soll auf ‌Basis einer Expertenkommission die Rente langfristig stabilisiert werden.

Der Fraktionsbesuch von Merz soll so den Boden für die schwierigen Verhandlungen bereiten. Der Kanzler wollte sich nach einer kurzen Ansprach den Fragen der Sozialdemokraten stellen. Die Abgeordneten wiederum wollen dem CDU-Chef einen Schal mit dem Motto "Zusammen ist unsere Stärke" ⁠überreichen, dem Leitspruch der SPD-Fraktion in dieser Wahlperiode.

JUNI SOLL MONAT DER ENTSCHEIDUNGEN WERDEN

Am 10. Juni soll der Koalitionsausschuss mit den Spitzen ‌von Union und SPD zunächst mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften sprechen. Ein ⁠folgender Koalitionsausschuss solle dann konkrete Entscheidungen für die Gesetzgebung im zweiten Halbjahr treffen. Insbesondere bei der Rentenreform strebe er Eckpunkte vor der Sommerpause an.

Merz räumte ein, dass die Koalition stimmungsmäßig nicht in bester Verfassung sei, aber: "Ich bin mir sicher, dass wir da rauskommen." Er erwarte eine "gute Aufbruchstimmung und eine Zuversicht, dass wir mit dieser Regierung das Land ‌in die richtige Richtung führen". Die Koalition habe eine Mehrheit im ⁠Bundestag und müsse zeigen, dass diese Mehrheit zu Entscheidungen ⁠in der Lage sei, die die Zukunft des Landes gestalten.

SPD-Fraktionschef Miersch, der den Kanzler eingeladen hatte, sagte: "Für mich ist der Schlüssel, erfolgreiche Politik zu machen, gerade in einer Koalition, auch immer das Maß an Empathie." Man müsse füreinander das Gefühl haben, was gehe und was den Einzelnen überfordere. Solche Termine seien gut, um der Fraktion das Gefühl zu geben, "dass der Regierungschef zuhört, dass er aufnimmt".

Angesichts der Wirtschaftsflaute und der Reformvorhaben warnte Merz wiederum vor einer Flucht in eine noch höhere Verschuldung: "Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass die Schulden, die wir machen, nicht zu hoch werden", sagte er. Er beobachte auch in Europa eine gefährliche Wirkung überhöhter Verschuldung, die sich auf die Schuldentragfähigkeit und die Kreditwürdigkeit von Staaten auswirke. "Wenn wir Souveränität und Handlungsfähigkeit erhalten ⁠wollen in Europa, dann muss gerade Deutschland eine wichtige Verantwortung wahrnehmen, auch im Hinblick auf die Stabilität unserer gemeinsamen Währung", betonte der Kanzler.

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)