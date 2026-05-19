Merz zu Gast in der SPD-Fraktion

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Vor den entscheidenden Wochen für die Reformpläne der Koalition ist Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Dienstagnachmittag (15.00 Uhr) zu Gast in der Bundestagsfraktion der SPD. Nach Angaben aus Kanzleramt und SPD ist vor der Diskussion mit den 120 Abgeordneten ein gemeinsames Statement des Regierungschefs und CDU-Vorsitzenden mit SPD-Fraktionschef Matthias Miersch vor Medienvertretern geplant (14.30 Uhr).

Nach Angaben aus der SPD-Fraktion ist es der erste Besuch von Merz in der SPD-Fraktion seit seiner Wahl zum Bundeskanzler vor gut einem Jahr. Zuletzt war er kurz vor seiner Wahl zum Bundeskanzler bei den Abgeordneten des Koalitionspartners zu Gast. Es wird erwartet, dass der Besuch etwa 20 bis 30 Minuten dauert. Geplant ist eine Rede des Kanzlers und anschließend eine Aussprache./cab/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Vor China Reise
Trump investiert Millionen in Apple15. Mai · dpa-AFX
Trump investiert Millionen in Apple
Außenamtssprecher äußert sich
Iran: Weitere Verhandlungsvorschläge mit USA ausgetauschtgestern, 09:23 Uhr · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington.
Konflikt am Persischen Golf
Iran: Hoffen, dass Vernunft in das Weiße Haus zurückkehrt15. Mai · dpa-AFX
Iran: Hoffen, dass Vernunft in das Weiße Haus zurückkehrt
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Bestandsprovision, Spread, PFOF
Diese Kosten der Geldanlage kennen viele nicht14. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen