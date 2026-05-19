Nach Investitionsversprechen: USA lassen Verfahren gegen indischen Milliardär fallen

Washington, 18. ⁠Mai (Reuters) - Nach der Ankündigung möglicher Investitionen von zehn Milliarden Dollar in den USA hat die Trump-Regierung beantragt, die strafrechtlichen Betrugsvorwürfe gegen den indischen Milliardär Gautam Adani fallen zu lassen. Zudem erklärte ‌sich Adani Enterprises, ein Unternehmen der Adani-Gruppe, bereit, 275 Millionen Dollar zur Beilegung mutmaßlicher Verstöße gegen Iran-Sanktionen zu zahlen, wie ⁠das US-Finanzministerium ⁠am Montag mitteilte. Adanis Anwalt, der zugleich ein persönlicher Anwalt von Präsident Donald Trump ist, hatte einem Insider zufolge im vergangenen Monat erklärt, sein Mandant wolle zehn Milliarden Dollar in den USA investieren, könne dies jedoch wegen der laufenden Verfahren ‌nicht tun.

Die Einstellung der Verfahren ist ‌das jüngste Beispiel dafür, dass das US-Justizministerium unter Trump Fälle zu den Akten legt, die unter seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden eingeleitet ⁠worden waren. Auch die US-Börsenaufsicht SEC legte in der vergangenen Woche ‌ein Zivilverfahren gegen Adani bei, ⁠was jedoch noch von einem Gericht gebilligt werden muss.

Adani war vorgeworfen worden, der Zahlung von Schmiergeldern in Höhe von 265 Millionen Dollar an indische Regierungsvertreter zugestimmt zu ‌haben. Damit sollte sich die ⁠Tochtergesellschaft Adani Green Energy die ⁠Genehmigung zur Entwicklung des größten Solarkraftwerks Indiens sichern. US-Ermittlern zufolge beschafften sich Adani und seine mutmaßlichen Mitverschwörer mehr als drei Milliarden Dollar, indem sie Kreditgebern und Investoren die mutmaßliche Korruption verschwiegen und US-Investoren beschwichtigende Angaben zu den Anti-Korruptionspraktiken des Unternehmens machten. Die Adani-Gruppe hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Adanis Vermögen wird vom Magazin "Forbes" auf 82 Milliarden Dollar geschätzt.

(Bericht ⁠von Dan Rosenzweig-Ziff und Luc CohenBearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von Ralf BodeBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)