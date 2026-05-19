Nvidia vor Zahlen – Dell wächst, Seagate bleibt vorsichtig

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Seagate: Vorsicht statt Kapazitätsrausch

Während KI-Rechenzentren den Speicherbedarf antreiben, bleibt Seagate bei Produktionsausweitungen zurückhaltend. Warum das Management lieber auf Technologie-Upgrades statt aggressive Expansion setzt.

Dell: KI-Offensive nimmt Fahrt auf

Dell baut seine AI-Factory massiv aus, gewinnt neue Kunden und setzt auf lokale KI-Lösungen für Unternehmen. Welche Rolle Nvidia, OpenAI und neue Infrastrukturplattformen dabei spielen.

Nvidia: Der große Zahlen-Check

Kurz vor den Quartalszahlen von Nvidia steigt die Spannung rund um Blackwell, Margen und den Ausblick für den KI-Markt. Warum die Erwartungen inzwischen außergewöhnlich hoch sind und welche Punkte jetzt entscheidend werden.