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Nvidia vor Zahlen – Dell wächst, Seagate bleibt vorsichtig

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In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Gold, Aixtron, Delivery Hero, Bayer, Baidu, Zillow, Zscaler, Applied Materials, Seagate Technology, Dell Technologies, Nvidia

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Seagate: Vorsicht statt Kapazitätsrausch

Während KI-Rechenzentren den Speicherbedarf antreiben, bleibt Seagate bei Produktionsausweitungen zurückhaltend. Warum das Management lieber auf Technologie-Upgrades statt aggressive Expansion setzt.

Dell: KI-Offensive nimmt Fahrt auf

Dell baut seine AI-Factory massiv aus, gewinnt neue Kunden und setzt auf lokale KI-Lösungen für Unternehmen. Welche Rolle Nvidia, OpenAI und neue Infrastrukturplattformen dabei spielen.

Nvidia: Der große Zahlen-Check

Kurz vor den Quartalszahlen von Nvidia steigt die Spannung rund um Blackwell, Margen und den Ausblick für den KI-Markt. Warum die Erwartungen inzwischen außergewöhnlich hoch sind und welche Punkte jetzt entscheidend werden.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
Nvidia
Bayer
Aixtron
Delivery Hero
Applied Materials
Seagate Technology
Dell
Zscaler
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Ai Holdings

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