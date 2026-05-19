Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH

19.05.2026 / 10:53 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG

     Company Name:            Energiekontor AG
     ISIN:                    DE0005313506

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    19.05.2026
     Target price:            66,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG
(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 66,00.

Zusammenfassung:
Energiekontor (EKT) hat ihren Zwischenbericht für das erste Quartal 2026
veröffentlicht, der einen qualitativen Überblick über die
Geschäftsentwicklung bietet. Mit 652 MW, die sich entweder im Bau befinden
oder für die bereits der Financial Close erfolgt ist, hat die
Projektentwicklung einen weiteren Rekord aufgestellt (Ende 2025: 640 MW;
Q1/25: 359 MW; +82 % J/J). Im ersten Quartal 2026 profitierte das Segment
Stromerzeugung (448 MW) von besseren Winderträgen und produzierte insgesamt
193 GWh (+31 % J/J). Das Management hat seine EBT-Prognose für das Jahr 2026
von EUR40 Mio. bis EUR60 Mio. bestätigt. Da der genaue Zeitpunkt für die
Bestätigung der Netzanschlüsse sowie für die Ausschreibung von
Onshore-Wind-Contracts for Difference (CfDs) im Vereinigten Königreich noch
ungewiss ist, bleibt die Visibilität für das Jahr 2026 vorerst gering;
sollte sich aber in den kommenden Monaten verbessern. Der Kursanstieg der
Aktie in den vergangenen zwei Monaten (fast +60%) spiegelt das gestiegene
Bewusstsein der Investoren für die starke Wettbewerbsposition von EKT sowie
für deren attraktive Bewertung wider - das 2027E Konsens-KGV liegt nun bei
10. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein unverändertes
Kursziel von EUR66. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial:
36%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=73611570c0f9f214f9ea1002ac393184

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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