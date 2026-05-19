Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH 19.05.2026 / 10:53 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG Company Name: Energiekontor AG ISIN: DE0005313506 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 19.05.2026 Target price: 66,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 66,00. Zusammenfassung: Energiekontor (EKT) hat ihren Zwischenbericht für das erste Quartal 2026 veröffentlicht, der einen qualitativen Überblick über die Geschäftsentwicklung bietet. Mit 652 MW, die sich entweder im Bau befinden oder für die bereits der Financial Close erfolgt ist, hat die Projektentwicklung einen weiteren Rekord aufgestellt (Ende 2025: 640 MW; Q1/25: 359 MW; +82 % J/J). Im ersten Quartal 2026 profitierte das Segment Stromerzeugung (448 MW) von besseren Winderträgen und produzierte insgesamt 193 GWh (+31 % J/J). Das Management hat seine EBT-Prognose für das Jahr 2026 von EUR40 Mio. bis EUR60 Mio. bestätigt. Da der genaue Zeitpunkt für die Bestätigung der Netzanschlüsse sowie für die Ausschreibung von Onshore-Wind-Contracts for Difference (CfDs) im Vereinigten Königreich noch ungewiss ist, bleibt die Visibilität für das Jahr 2026 vorerst gering; sollte sich aber in den kommenden Monaten verbessern. Der Kursanstieg der Aktie in den vergangenen zwei Monaten (fast +60%) spiegelt das gestiegene Bewusstsein der Investoren für die starke Wettbewerbsposition von EKT sowie für deren attraktive Bewertung wider - das 2027E Konsens-KGV liegt nun bei 10. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR66. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 36%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=73611570c0f9f214f9ea1002ac393184 Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=d588d84e-535f-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2329856 19.05.2026 CET/CEST °