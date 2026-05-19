Original-Research: Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ...

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Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH

19.05.2026 / 11:58 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG

     Company Name:                Knaus Tabbert AG
     ISIN:                        DE000A2YN504

     Reason for the research:     Dreimonatsbericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        19.05.2026
     Target price:                EUR22
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG
(ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,00.

Zusammenfassung:
Der Dreimonatsbericht zeigte einen soliden Anstieg der Rentabilität, wobei
die bereinigte EBITDA-Marge auf 6,3% stieg und damit innerhalb der 2026
Guidance-Spanne von 5,0% bis 7,0% lag. Nachdem im vergangenen Jahr ein
Großteil der Zeit darauf verwendet wurde, die Bilanz zu sanieren und die
Vertriebskanäle zu bereinigen, besteht die Aufgabe für 2026 darin, die
Ertragskraft wiederherzustellen. Das März-Quartal scheint ein glaubwürdiger
erster Schritt in diese Richtung zu sein. Die verbesserte Rentabilität
schlug sich erneut in einer robusten Cash-Generierung nieder und half KTA,
die Nettoverschuldung auf EUR284 Mio. zu senken. Auch wenn der Jahresauftakt
ermutigend war, halten wir vorerst an unseren konservativen Gewinnprognosen
fest und behalten unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR22 bei
(Aufwärtspotenzial: 80%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus
Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 22.00 price target.

Abstract:
Q1 reporting featured a solid uptick in profitability with the adjusted
EBITDA margin rising to 6.3% and thus landing comfortably within the 5.0% to
7.0% guided range for 2026. After spending much of last year repairing the
balance sheet and cleaning up the channels, the task for 2026 is to restore
earnings power. The March quarter looks like a credible first step in that
direction. Improved profitability again translated into robust cash
generation and helped KTA trim net debt to EUR284m. While the start to the
year was encouraging, we are sticking with our conservative earnings
forecasts for now. We remain Buy-rated on KTA with a EUR22 TP (upside: 80%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=da02968ba23e74018eb0bdf60f7f75a6

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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