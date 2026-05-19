Original-Research: MOBOTIX AG (von Montega AG): Halten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: MOBOTIX AG - von Montega AG

19.05.2026 / 09:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu MOBOTIX AG

     Unternehmen:               MOBOTIX AG
     ISIN:                      DE0005218309

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      19.05.2026
     Kursziel:                  1,40 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Bastian Brach

H1-Zahlen von Lieferverzögerungen geprägt - FY-Guidance bestätigt

MOBOTIX hat kürzlich Zahlen für das erste Halbjahr 2025/26 vorgelegt.

[Tabelle]

Umsatzentwicklung durch Iran-Krieg belastet: Der Konzernumsatz belief sich
im ersten Halbjahr auf 23,9 Mio. EUR, was einem Rückgang von 14,1% yoy
entspricht. Während ein gewisser Rückgang im Rahmen der strategischen
Fokussierung auf Kernkompetenzen erwartet war (Guidance FY-Umsatzwachstum:
-6,9% yoy), resultierte die H1-Entwicklung maßgeblich aus
Lieferverzögerungen bei Thermalsensoren. Der zu einem Rüstungskonzern
gehörende US-amerikanische Zulieferer priorisierte infolge des Iran-Kriegs
die Rüstungsproduktion und stoppte zeitweise die Lieferungen an Mobotix.
Infolgedessen konnten Aufträge i.H.v. 3,3 Mio. EUR mit den umsatz- und
margenstarken Thermalkameras nicht wie geplant im ersten Halbjahr
abgeschlossen werden. Da der Zulieferer seit April wieder liefert, dürfte
der Großteil der verschobenen Umsätze bereits im dritten Quartal realisiert
werden. Mit diesem Nachholeffekt erwarten wir ein H2 auf dem Niveau des
Vorjahres (H2/26 Umsatz MONe: 24,9 Mio. EUR; +0,2% yoy). Eine mögliche
Diversifikation des Lieferantennetzwerks mit einer deutschen beziehungsweise
europäischen Alternative könnte zukünftig die Abhängigkeit von einem
Lieferanten reduzieren und zusätzlich das 'Made in Germany'-Attribut in
datensensitiven Bereichen stärken.

Ergebnis durch Sondereffekte belastet: Das berichtete EBIT belief sich nach
sechs Monaten auf -1,8 Mio. EUR (Vj.: 1,0 Mio. EUR). Hierin dürfte sich
bereits der Großteil der für das Gesamtjahr geplanten
Restrukturierungsausgaben i.H.v. 2,0 Mio. EUR widerspiegeln. Bereinigt
dürfte MOBOTIX somit trotz der fehlenden Deckungsbeiträge der Thermalkameras
nahe an der operativen Break-even-Schwelle agieren. Die Restrukturierung
wurde laut Unternehmensaussagen erfolgreich umgesetzt, womit auch die
erwarteten Kosteneinsparungen von 6,5 Mio. EUR im laufenden Jahr realisiert
werden dürften. Wir erwarten damit ein profitables zweites Halbjahr (H2/26
EBIT MONe: 1,0 Mio. EUR).

Fazit: Mit der nun voraussichtlich erfolgreich abgeschlossenen
Restrukturierung hat MOBOTIX die Grundlage für künftige Profitabilität
gelegt. Wir sehen weiterhin Chancen durch die Positionierung in Bereichen
wie Healthcare, Bilderkennung und Thermalkameras. Da die Lieferverzögerungen
bereits unterjährig kompensiert werden dürften, dürfte das Geschäftsjahr im
Rahmen der Erwartungen verlaufen. Wir bestätigen das Kursziel von 1,40 EUR
und aufgrund der weiterhin hohen Verschuldung gegenüber dem
Mehrheitsaktionär auch das Halten-Rating.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4a49569b1628bf24ec493dc6e1be5cd3

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=d1e2154d-5350-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2329540 19.05.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
MOBOTIX

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Bestandsprovision, Spread, PFOF
Diese Kosten der Geldanlage kennen viele nicht14. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen