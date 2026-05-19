Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG 19.05.2026 / 17:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.05.2026 Kursziel: 2,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Q1 weist in die richtige Richtung MS Industrie hat jüngst die Eckdaten zum ersten Quartal 2026 vorgelegt und wird diese am 20.05. in einem Earnings Call erläutern. [Tabelle] Solides Wachstum und Turnaround im operativen Ergebnis: In Q1 erzielte MS Industrie ein Umsatzwachstum i.H.v. 6,2% yoy auf 38,4 Mio. EUR, was etwas oberhalb des Umsatzanstiegs von Großkunde Daimler Truck in Europa (+3,9% yoy), jedoch etwas unterhalb der Entwicklung der europäischen LKW-Absätze insgesamt rangiert (ACEA Q1/26: +10,7% yoy). Im Hinblick auf das bestätigte Jahresziel eines etwa 7% höheren Konzernumsatzes von rund 155 Mio. EUR und unsere FY-Prognose liegt MS Industrie damit voll im Plan, zumal auch Daimler Truck auf eine sehr positive Dynamik bei den Auftragseingängen verweisen konnte (Q1: +50% yoy). Als vorteilhaft für MS Industrie als europäischen Single Source Supplier erachten wir des Weiteren die Ankündigung Daimlers, das bestehende Produktionsnetzwerk von Mercedes-Benz Trucks in Europa zu erweitern und einen neuen Montagestandort in Cheb, Tschechien, zu errichten. Dort sollen ab Ende des Jahrzehnts LKW mit Diesel- und alternativen Antrieben gefertigt werden. Auch kurzfristig erachten wir die Auftragslage bei MS Industrie weiter als sehr robust. So bewegte sich der Auftragsbestand für die kommenden sechs Monate per Ende März mit ca. 79 Mio. EUR leicht über dem Wert per Jahresultimo 2025 (+0,9% qoq). Um das u.E. verbleibende Risiko einer temporären Wachstumsdelle infolge des Irankrieges abzubilden, bleiben wir mit unserer Umsatzprognose aber bis auf Weiteres leicht unterhalb der Zielsetzung des Unternehmens positioniert. Positives Vorzeichen im operativen Ergebnis: In Q1 verbesserte sich das EBIT auf 0,4 Mio. EUR (Vj.: -0,3 Mio. EUR), wobei nach wie vor Anlaufkosten für den neuen US-Standort in Charlotte i.H.v. rund -0,3 Mio. EUR (Vj.: -0,4 Mio. EUR) die Profitabilität schmälerten. Aufgrund der laut Vorstand auch dort positiven Auftragslage wird für Charlotte zum Ende des Jahres 2026 ein operativ ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Hinzu kommt, dass die positiven Ergebniseffekte aus der mit Wirkung zum 31. März vollzogenen Übernahme der hochmodernen Betriebsimmobilie in Trossingen (FY-EBIT-Effekt: ca. +1,7 Mio. EUR durch den Wegfall von Leasingaufwendungen) in Q1/26 noch nicht zum Tragen kamen. Angesichts dessen gehen wir für Q2 ff. von weiteren spürbaren Profitabilitätssteigerungen aus. Das Unternehmen selbst bestätigte die Guidance, in 2026 ein wieder signifikant steigendes operatives EBITDA sowie EBIT und ein positives Konzernergebnis deutlich über dem Vorjahresnivau zu erzielen. Fazit: Die Entwicklung in Q1 weist in die richtige Richtung und sollte sich in den nächsten Quartalen fortsetzen. Auch strategisch erwarten wir durch Auftragserfolge abseits der klassischen LKW-Industrie (Off-road, MedTech, Defense, Infrastruktur) wichtige Impulse. Wir sehen das Potenzial des Unternehmens nach wie vor nicht angemessen im Kurs reflektiert und bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 2,20 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2d46cd12131d6b6ccb4d8c4b618cc603 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=617a4b38-5385-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2330040 19.05.2026 CET/CEST °