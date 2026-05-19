Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG

19.05.2026 / 17:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG

     Unternehmen:               MS Industrie AG
     ISIN:                      DE0005855183

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      19.05.2026
     Kursziel:                  2,20 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q1 weist in die richtige Richtung

MS Industrie hat jüngst die Eckdaten zum ersten Quartal 2026 vorgelegt und
wird diese am 20.05. in einem Earnings Call erläutern.

[Tabelle]

Solides Wachstum und Turnaround im operativen Ergebnis: In Q1 erzielte MS
Industrie ein Umsatzwachstum i.H.v. 6,2% yoy auf 38,4 Mio. EUR, was etwas
oberhalb des Umsatzanstiegs von Großkunde Daimler Truck in Europa (+3,9%
yoy), jedoch etwas unterhalb der Entwicklung der europäischen LKW-Absätze
insgesamt rangiert (ACEA Q1/26: +10,7% yoy). Im Hinblick auf das bestätigte
Jahresziel eines etwa 7% höheren Konzernumsatzes von rund 155 Mio. EUR und
unsere FY-Prognose liegt MS Industrie damit voll im Plan, zumal auch Daimler
Truck auf eine sehr positive Dynamik bei den Auftragseingängen verweisen
konnte (Q1: +50% yoy). Als vorteilhaft für MS Industrie als europäischen
Single Source Supplier erachten wir des Weiteren die Ankündigung Daimlers,
das bestehende Produktionsnetzwerk von Mercedes-Benz Trucks in Europa zu
erweitern und einen neuen Montagestandort in Cheb, Tschechien, zu errichten.
Dort sollen ab Ende des Jahrzehnts LKW mit Diesel- und alternativen
Antrieben gefertigt werden. Auch kurzfristig erachten wir die Auftragslage
bei MS Industrie weiter als sehr robust. So bewegte sich der Auftragsbestand
für die kommenden sechs Monate per Ende März mit ca. 79 Mio. EUR leicht über
dem Wert per Jahresultimo 2025 (+0,9% qoq). Um das u.E. verbleibende Risiko
einer temporären Wachstumsdelle infolge des Irankrieges abzubilden, bleiben
wir mit unserer Umsatzprognose aber bis auf Weiteres leicht unterhalb der
Zielsetzung des Unternehmens positioniert.

Positives Vorzeichen im operativen Ergebnis: In Q1 verbesserte sich das EBIT
auf 0,4 Mio. EUR (Vj.: -0,3 Mio. EUR), wobei nach wie vor Anlaufkosten für
den neuen US-Standort in Charlotte i.H.v. rund -0,3 Mio. EUR (Vj.: -0,4 Mio.
EUR) die Profitabilität schmälerten. Aufgrund der laut Vorstand auch dort
positiven Auftragslage wird für Charlotte zum Ende des Jahres 2026 ein
operativ ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Hinzu kommt, dass die positiven
Ergebniseffekte aus der mit Wirkung zum 31. März vollzogenen Übernahme der
hochmodernen Betriebsimmobilie in Trossingen (FY-EBIT-Effekt: ca. +1,7 Mio.
EUR durch den Wegfall von Leasingaufwendungen) in Q1/26 noch nicht zum
Tragen kamen. Angesichts dessen gehen wir für Q2 ff. von weiteren spürbaren
Profitabilitätssteigerungen aus. Das Unternehmen selbst bestätigte die
Guidance, in 2026 ein wieder signifikant steigendes operatives EBITDA sowie
EBIT und ein positives Konzernergebnis deutlich über dem Vorjahresnivau zu
erzielen.

Fazit: Die Entwicklung in Q1 weist in die richtige Richtung und sollte sich
in den nächsten Quartalen fortsetzen. Auch strategisch erwarten wir durch
Auftragserfolge abseits der klassischen LKW-Industrie (Off-road, MedTech,
Defense, Infrastruktur) wichtige Impulse. Wir sehen das Potenzial des
Unternehmens nach wie vor nicht angemessen im Kurs reflektiert und
bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 2,20 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2d46cd12131d6b6ccb4d8c4b618cc603

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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