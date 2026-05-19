Original-Research: Power Metallic Mines Inc. (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Power Metallic Mines Inc. - von GBC AG

19.05.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Power Metallic Mines Inc.

     Unternehmen:               Power Metallic Mines Inc.
     ISIN:                      CA73929R1055

     Anlass der Studie:         Research Update
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  1,88 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Neue hochgradige Bohrabschnitte bestätigen den Investment-Case

Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei und erhöhen unser Kursziel von 2,85
CAD auf 3,00 CAD. Aus unserer Sicht haben die jüngsten technischen
Fortschritte die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Lion langfristig eine
Bewertung rechtfertigen kann, die deutlich über unserem revidierten
Basisszenario liegt. Besonders wichtig ist die erwartete erste
Mineralressourcenschätzung, die nun bereits für Sommer 2026 angekündigt
wurde. Damit könnte Lion früher als bislang angenommen von einer reinen
Entdeckungsbewertung in eine ressourcenbasierte und später wirtschaftlich
fundierte Bewertungsphase übergehen.

Unser revidiertes Kursziel von 3,00 CAD ist daher als Basisszenario und
nicht als Obergrenze zu verstehen. Die internen Erwartungen des Managements
deuten auf eine potenziell bedeutende hochgradige Ressource bei Lion hin,
mit einem möglichen Umfang von 10,0 bis 12,0 Mio. Tonnen bei Gehalten von
über 5,0 % CuEq. Sollte sich diese Größenordnung in der ersten
Ressourcenschätzung bestätigen und anschließend durch metallurgische
Ausbeuten von rund 95 %, hohe Auszahlungsquoten, moderate Steuerannahmen und
staatliche Unterstützung bei der Projektfinanzierung untermauert werden,
könnte Lion eine deutlich höhere Bewertung rechtfertigen. In einem solchen
Szenario wäre auf Projektebene perspektivisch ein Wert von über 1,0 Mrd. CAD
denkbar.

Der Investment Case von Lion basiert auf einer einfachen, aber
wirkungsvollen Annahme: Die Mineralisierung weist eine außergewöhnlich hohe
Wertdichte auf. Im Bergbau ist der Gehalt ein zentraler wirtschaftlicher
Treiber. Höhere Gehalte bedeuten mehr verwertbares Metall pro Tonne Gestein
und können damit nahezu alle wesentlichen Parameter eines potenziellen
Minenbetriebs verbessern. Bei einem hochgradigen Erzkörper muss tendenziell
weniger Material bewegt, aufbereitet und gelagert werden, um dieselbe Menge
an Metall zu gewinnen. Dies kann geringere Abraumvolumina, niedrigere
Transport- und Aufbereitungskosten, einen geringeren Infrastrukturbedarf und
potenziell einen weniger kapitalintensiven Betrieb ermöglichen. Kurz gesagt:
Hochgradiges Erz kann selbst einer kleineren Mine erhebliche wirtschaftliche
Relevanz verleihen.

Dies ist der Hauptgrund, weshalb wir Lion als potenziell erstklassigen
Vermögenswert betrachten. Es handelt sich nicht um ein niedriggradiges
Großtonnage-Konzept, das nur bei sehr niedrigen Stückkosten wirtschaftlich
tragfähig wäre. Vielmehr ist der Wert stark konzentriert. Die jüngsten
Bohrergebnisse bestätigen diese Einschätzung: Power Metallic meldete unter
anderem 22,00 m mit 11,46 % CuEqRec in PML-26-095, 17,45 m mit 9,47 %
CuEqRec in PML-26-094 sowie 39,00 m mit 5,66 % CuEqRec in PML-26-101. Diese
Abschnitte sind nicht marginal, sondern sehr hochgradig und stützen unsere
Einschätzung, dass Lion zu einem hochwertigen Kern innerhalb eines größeren
distriktweiten Systems werden könnte.

Unserer Ansicht nach erhöhen die jüngsten Ergebnisse das Vertrauen in die
Annahmen unseres Bewertungsrahmens. Sie rechtfertigen eine moderate
Aufwärtsanpassung, da sich die geologische Unsicherheit verringert, das
technische Vertrauen steigt und die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass sich
Lion zu einer substantiellen, ressourcenbasierten Entwicklungsmöglichkeit
entwickelt.

Ein weiterer zentraler Werttreiber ist die polymetallische Wertdichte. Lion
ist nicht nur ein Kupferprojekt, sondern ein
Kupfer-PGE-Nickel-Gold-Silber-System. Der wirtschaftliche Wert pro Tonne
ergibt sich somit aus mehreren verwertbaren Metallen. Kupfer dürfte der
dominierende Treiber bleiben, doch Palladium, Platin, Gold, Silber und
Nickel können den gewinnbaren Wert pro Tonne zusätzlich deutlich erhöhen.
Deshalb ist der Kupferäquivalentgehalt für Lion eine wichtige Kennzahl,
sofern er durch realistische Annahmen zu Ausbeuten und metallurgischen Tests
gestützt wird.

Der dritte zentrale Faktor ist die Verarbeitbarkeit. Hohe Gehalte allein
reichen nicht aus, wenn das Erz metallurgisch komplex oder schwer
aufzubereiten ist. In unserem letzten Bericht haben wir daher betont, dass
die frühen metallurgischen Ergebnisse das Vertrauen erheblich stärken. Die
Flotation im geschlossenen Kreislauf deutet auf sehr hohe Ausbeuten und
einen hohen Kupfergehalt im Konzentrat hin. Damit wird die zentrale Frage,
ob die Mineralisierung verarbeitet und als verkaufsfähiges Produkt
vermarktet werden kann, ungewöhnlich früh positiv adressiert.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=10f71877c9203bf8e8a73038657d1af3

Kontakt für Rückfragen:
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 18.05.2026 (19:24)
Erste Weitergabe: 19.05.2026 (10:00)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=56503ca4-52e0-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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