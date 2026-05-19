Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: technotrans SE - von Montega AG

19.05.2026 / 09:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu technotrans SE

     Unternehmen:               technotrans SE
     ISIN:                      DE000A0XYGA7

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      19.05.2026
     Kursziel:                  36,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q1: Margenverbesserung trotz Erlösrückgang - Auftragseingang legt Grundlage
für starkes zweites Halbjahr

technotrans hat vergangene Woche Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt
und trotz eines erwartungsgemäß schwachen Umsatzniveaus eine robuste
Ergebnisentwicklung gezeigt. Während die zyklischen Fokusmärkte Print und
Plastics weiterhin unter der zurückhaltenden Investitionsbereitschaft
litten, entwickelte sich vor allem der strategische Wachstumsmarkt Energy
Management dynamisch. Positiv hervorzuheben sind zudem neue Großaufträge,
die die Wachstumsperspektiven der kommenden Jahre untermauern.

[Tabelle]

Top Line durch Print und Plastics belastet: Der Umsatzrückgang um 8,7% yoy
war im Wesentlichen auf die Fokusmärkte Print (-16% yoy) und Plastics (-18%
yoy) zurückzuführen, die weiterhin unter der schwachen Industriekonjunktur
sowie einer zurückhaltenden Investitionsbereitschaft litten. Während Print
zusätzlich durch Unsicherheiten im Zusammenhang mit der US-Zollpolitik und
negative Währungseffekte belastet wurde, zeigte sich Plastics ebenfalls
schwach, wenngleich der Vorstand auf eine verbesserte Auftragslage und damit
auf eine schrittweise Erholung im Jahresverlauf verweist. Demgegenüber
entwickelte sich Energy Management erneut positiv. Bereinigt um das seit
2026 neu zugeordnete Lasergeschäft lag das Wachstum hier im niedrigen
zweistelligen Prozentbereich, getrieben insbesondere durch die hohe
Nachfrage nach Flüssigkeitskühlungslösungen für Datacenter. Auch Healthcare
& Analytics setzte den positiven Trend mit einem moderaten Umsatzanstieg
fort.

Großaufträge stützen mittelfristige Wachstumsstory: Besonders positiv werten
wir die jüngsten Aufträge im Fokusmarkt Energy Management. So konnte
technotrans einen Folgeauftrag für Flüssigkeitskühlungssysteme im
Datacenter-Bereich im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich gewinnen,
der vollständig im laufenden Geschäftsjahr verumsatzt werden soll. Darüber
hinaus erhielt das Unternehmen einen Großauftrag für
Batteriethermomanagementsysteme im Rail-Sektor mit einem potenziellen
Volumen im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Erste
Umsatzbeiträge werden hier gegen Ende 2026 erwartet, sodass eine deutliche
Wachstumsbeschleunigung ab 2027 wahrscheinlicher wird (MONe: +8,5% yoy).

Profitabilität verbessert sich trotz rückläufiger Umsätze: Die EBIT-Marge
stieg trotz des geringeren Umsatzvolumens auf 7,0% (+0,3PP yoy) und zeigt
aus unserer Sicht sowohl ein konsequentes Kostenmanagement als auch weitere
Verbesserungen im Produktmix (Bruttomarge: 30,5%, +0,6PP yoy), sodass die
Schwäche in Print und Plastics weitgehend kompensiert werden konnte. Der
Free Cashflow verbesserte sich deutlich auf -1,4 Mio. EUR (Vj.: -5,8 Mio.
EUR), was primär auf positive Working-Capital-Effekte zurückzuführen war,
die sich im weiteren Jahresverlauf normalisieren dürften.

Fazit: technotrans ist trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds solide in
das Jahr gestartet. Die hohe Dynamik im Fokusmarkt Energy Management spricht
für eine zunehmende Wachstumsbeschleunigung in den kommenden Jahren, die
sich aufgrund der verbesserten Kostenbasis auch in der Bottom Line
widerspiegeln sollte. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung sowie das
Kursziel von 36,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=26cc564c36fb64ac6cd65e7a1d8856ed

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=144faf0b-5354-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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