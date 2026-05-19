Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: technotrans SE - von Montega AG 19.05.2026 / 09:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu technotrans SE Unternehmen: technotrans SE ISIN: DE000A0XYGA7 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.05.2026 Kursziel: 36,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Q1: Margenverbesserung trotz Erlösrückgang - Auftragseingang legt Grundlage für starkes zweites Halbjahr technotrans hat vergangene Woche Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt und trotz eines erwartungsgemäß schwachen Umsatzniveaus eine robuste Ergebnisentwicklung gezeigt. Während die zyklischen Fokusmärkte Print und Plastics weiterhin unter der zurückhaltenden Investitionsbereitschaft litten, entwickelte sich vor allem der strategische Wachstumsmarkt Energy Management dynamisch. Positiv hervorzuheben sind zudem neue Großaufträge, die die Wachstumsperspektiven der kommenden Jahre untermauern. [Tabelle] Top Line durch Print und Plastics belastet: Der Umsatzrückgang um 8,7% yoy war im Wesentlichen auf die Fokusmärkte Print (-16% yoy) und Plastics (-18% yoy) zurückzuführen, die weiterhin unter der schwachen Industriekonjunktur sowie einer zurückhaltenden Investitionsbereitschaft litten. Während Print zusätzlich durch Unsicherheiten im Zusammenhang mit der US-Zollpolitik und negative Währungseffekte belastet wurde, zeigte sich Plastics ebenfalls schwach, wenngleich der Vorstand auf eine verbesserte Auftragslage und damit auf eine schrittweise Erholung im Jahresverlauf verweist. Demgegenüber entwickelte sich Energy Management erneut positiv. Bereinigt um das seit 2026 neu zugeordnete Lasergeschäft lag das Wachstum hier im niedrigen zweistelligen Prozentbereich, getrieben insbesondere durch die hohe Nachfrage nach Flüssigkeitskühlungslösungen für Datacenter. Auch Healthcare & Analytics setzte den positiven Trend mit einem moderaten Umsatzanstieg fort. Großaufträge stützen mittelfristige Wachstumsstory: Besonders positiv werten wir die jüngsten Aufträge im Fokusmarkt Energy Management. So konnte technotrans einen Folgeauftrag für Flüssigkeitskühlungssysteme im Datacenter-Bereich im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich gewinnen, der vollständig im laufenden Geschäftsjahr verumsatzt werden soll. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen einen Großauftrag für Batteriethermomanagementsysteme im Rail-Sektor mit einem potenziellen Volumen im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Erste Umsatzbeiträge werden hier gegen Ende 2026 erwartet, sodass eine deutliche Wachstumsbeschleunigung ab 2027 wahrscheinlicher wird (MONe: +8,5% yoy). Profitabilität verbessert sich trotz rückläufiger Umsätze: Die EBIT-Marge stieg trotz des geringeren Umsatzvolumens auf 7,0% (+0,3PP yoy) und zeigt aus unserer Sicht sowohl ein konsequentes Kostenmanagement als auch weitere Verbesserungen im Produktmix (Bruttomarge: 30,5%, +0,6PP yoy), sodass die Schwäche in Print und Plastics weitgehend kompensiert werden konnte. Der Free Cashflow verbesserte sich deutlich auf -1,4 Mio. EUR (Vj.: -5,8 Mio. EUR), was primär auf positive Working-Capital-Effekte zurückzuführen war, die sich im weiteren Jahresverlauf normalisieren dürften. Fazit: technotrans ist trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds solide in das Jahr gestartet. Die hohe Dynamik im Fokusmarkt Energy Management spricht für eine zunehmende Wachstumsbeschleunigung in den kommenden Jahren, die sich aufgrund der verbesserten Kostenbasis auch in der Bottom Line widerspiegeln sollte. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 36,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=26cc564c36fb64ac6cd65e7a1d8856ed Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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