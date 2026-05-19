Original-Research: UBM Development AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: UBM Development AG - von Montega AG

19.05.2026 / 11:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu UBM Development AG

     Unternehmen:               UBM Development AG
     ISIN:                      AT0000815402

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      19.05.2026
     Kursziel:                  28,00 EUR (zuvor: 31,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

UBM vollzieht eine weitere Transformation - der Holz-Hybrid-Pionier will
künftig 'bezahlbar' bauen

UBM Development hat jüngst eine erneute Transformation angekündigt. Nachdem
sich das Unternehmen in den vergangegenen Jahren vom Hotelentwickler zu
einem Pionier auf dem Gebiet der Holz-Hybrid-Bauweise entwickelt hatte,
fokussiert sich UBM nun auf den Wohnungsbau und wird zusätzlich zu den
Projekten im 'Premium Living' eine Projektpipeline im Bereich 'Bezahlbares
Wohnen' aufbauen. Dazu soll Cash durch den Verkauf des Bestandsportfolios
und die Streichung von nicht-strategischen Entwicklungprojekten freigesetzt
werden. Nach einem 'Analyst Deep Dive' in Wien haben wir unser Modell
überarbeitet.

Vorsichtigere Modellierung beim Verkauf von Immobilien des
Bestandsportfolios: Während wir weiter von einem Absatz von Wohnimmobilien
mindestens auf dem Niveau des Vorjahres (2025: 452 Einheiten) ausgehen,
werden wir im Hinblick auf die Veräußerungen im Bestandsportfolio
vorsichtiger. Zwar hat UBM angekündigt, aus der Veräußerung des Bestands an
Hotels, Büros und Wohnungsprojekten nach Tilgung von Finanzverbindlichkeiten
etwa 300 Mio. EUR an Cash freizusetzen. Wir gehen allerdings davon aus, dass
der Abverkauf aufgrund des schwachen Umfelds für Büroimmobilien ca. 3 Jahre
in Anpruch nehmen wird. Für das Jahr 2026 erwarten wir daher lediglich den
Verkauf von wenigen Objekten. Für am wahrscheinlichsten halten wir aufgrund
des verbesserten Sentiments noch Hotelverkäufe, z.B. eine Veräußerung des
'Voco' in Den Haag oder des 'Andaz' in Prag. Bei den Büroimmobilien könnte
eine Veräußerung der Büroflächen im Falle von Vermietungserfolgen im Wiener
'Leopoldquartier' vielleicht noch in 2026 erfolgen, den Hauptteil der
Verkäufe erwarten wir aber erst in 2027 und 2028, wenn das Sentiment für
diese Anlagekategorie sich zumindest stabilisiert hat. Wir haben daher
unsere Umsatzschätzungen für die nächsten Jahre zurückgenommen, obwohl unser
Szenario in Bezug auf die laufenden Wohnungsverkäufe unverändert ist.

Vorteilhafte Fälligkeitsstruktur, aber Wachstum setzt Veräußerungen voraus:
Mit der Tilgung bzw. Refinanzierung der übermorgen (21.05.2026) fälligen
Anleihe (72,7 Mio. EUR) sowie des Hybridkapitals (56,4 Mio. EUR am
18.06.2026) durch vorhandenes Cash sowie die Ausgabe von ca. 90 Mio. EUR
Genussrechtskapital hat UBM in den letzten 24 Monaten erfolgreich eine
umfassende Refinanzierung der langlaufenden Schuldtitel umgesetzt. Klar ist
aber auch, dass der Aufbau einer Pipeline (800-1.100 Mio. EUR) im Bereich
'Bezahlbares Wohnen' nicht mittels Ausgabe neuer Aktien finanziert werden
wird, sondern aus der Freisetzung von im Bestandsportfolio gebundenen
Mitteln. Demnach dürfte der Aufbau der Entwicklungspipeline im 'Bezahlbaren
Wohnen' sukzessive erfolgen und erst in 2028/29 zu nennenswerten
Umsatzerlösen aus diesem Segment führen.

Fazit: Wir begrüßen die strategische Unternehmensentscheidung, Mittel aus
dem Verkauf von Immobilien des Bestandsportfolios (vor allem Hotels und
Bürogebäude) zum Aufbau einer Pipeline im Bereich 'Bezahlbares Wohnen' zu
verwenden. Angesichts der zuletzt gestiegenen Kapitalmarktzinsen hat sich
das Umfeld für eine Veräußerung von Hotels und Bürogebäuden allerdings
sicher nicht verbessert. Wir haben unsere Umsatz- und Ergebnisschätzungen
angepasst. Bei einem Kursziel von 28,00 EUR (zuvor: 31,00 EUR) lassen wir
das Anlageurteil 'Kaufen' unverändert.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=68f1895acdb40806a746f26b0d137fe1

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=7faa03a9-5362-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2329872 19.05.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
UBM Development

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Bestandsprovision, Spread, PFOF
Diese Kosten der Geldanlage kennen viele nicht14. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen