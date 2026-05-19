Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu E-Autoprämie

dpa-AFX · Uhr
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AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu E-Autoprämie:

"Industriepolitisch ist der Bonus ein Geschenk an Volkswagen. Die Elektro-Modelle von BMW und Mercedes richten sich an die Klientel mit großem Geldbeutel. Der E-Polo und der E-Golf von VW rücken durch die Prämie preislich in die Nähe der günstigeren Konkurrenten aus China, Japan, Korea, Frankreich und Italien im Segment der Klein- und Kompaktwagen. Die Wolfsburger waren bisher einige Tausend Euro teurer als die Wettbewerber. Volkswagen kann das dringend gebrauchen. Der Konzern steckt in der schwersten Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs."/DP/jha

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