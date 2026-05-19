Pressestimme: 'Badische Zeitung' zum Ebola-Ausbruch in Afrika

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zum Ebola-Ausbruch in Afrika:

"Die Weltgesundheitsorganisation schlägt zurecht Alarm. Breitet sich das Virus erst in Millionenstädten aus, könnte das Infektionsgeschehen außer Kontrolle geraten. Dass die WHO dies als "gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite" einstuft, hat zur Folge, dass Mitgliedsstaaten der Organisation Infektionen sofort melden müssen. Geld wird mobilisiert, um Personal und Material vor Ort zu bringen. Die Forschung an Impfstoffen und Medikamenten lässt sich beschleunigen. Das hilft, das Ausbruchsgeschehen einzudämmen. Trotz allem besteht kein Grund zur Panik für die Menschen in Deutschland. Die Ausbreitung des Ebola-Erregers gilt als regional begrenztes Geschehen. Eine Pandemie ist allein deshalb sehr unwahrscheinlich, weil der Infektionsweg ein anderer ist als bei Atemwegserregern wie dem Coronavirus Sars-CoV-2."/yyzz/DP/he