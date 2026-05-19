Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Diskussion um die Diätenerhöhung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Diskussion um die Diätenerhöhung:

"Eine Nullrunde ist die vernünftigste Entscheidung in einer schwierigen Zeit wie der jetzigen mit Firmenpleiten, steigenden Energiepreisen und zu erwartenden Belastungen durch politische Reformen. Mit knapp 12.000 Euro monatlich können Abgeordnete das verkraften."/DP/jha