Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu anstehender WM in den USA
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu anstehender WM in den USA:
"Hoffentlich ruiniert Donald Trump nicht die schönste Nebensache der Welt. Er ist auf dem besten Weg dahin. Die Fifa hätte vorgewarnt sein sollen. Der US-Präsident hatte es vor der Vergabe der Fußball-WM schon geschafft, den "Super Bowl" in den USA zu politisieren. Er tut nun dasselbe mit dem "World Cup", dem Millionen Menschen rund um die Welt entgegenfiebern."/DP/jha
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