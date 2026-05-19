Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Politikverdrossenheit

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Politikverdrossenheit:

"Wer die Demokratie in Deutschland schützen möchte, muss aufhören, die enormen Leistungen des deutschen Wohlfahrtstaates systematisch zu diskreditieren. Der proklamierte Niedergang des Sozialen erweckt bei gleichzeitig steigenden Sozialausgaben den Eindruck, der Staat versage und die Politik sei unfähig. Die Debatte muss sich deshalb darauf konzentrieren, den ausgezeichneten deutschen Sozialstaat noch besser zu machen. Wir müssen darum ringen, wie die knappen Mittel am besten eingesetzt werden können. Das schafft wieder Vertrauen - in den Sozialstaat und in die Demokratie."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Vor China Reise
Trump investiert Millionen in Apple15. Mai · dpa-AFX
Trump investiert Millionen in Apple
Außenamtssprecher äußert sich
Iran: Weitere Verhandlungsvorschläge mit USA ausgetauschtgestern, 09:23 Uhr · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington.
Konflikt am Persischen Golf
Iran: Hoffen, dass Vernunft in das Weiße Haus zurückkehrt15. Mai · dpa-AFX
Iran: Hoffen, dass Vernunft in das Weiße Haus zurückkehrt
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Bestandsprovision, Spread, PFOF
Diese Kosten der Geldanlage kennen viele nicht14. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen