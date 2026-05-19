S&P 500® im Chart-Check: „Sell in May“ – nicht 2026? - Daily Trading TV vom 19.05.26

In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, den S&P500®.



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