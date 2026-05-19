S&P 500® im Chart-Check: „Sell in May“ – nicht 2026? - Daily Trading TV vom 19.05.26
HSBC · Uhr
In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, den S&P500®.
► Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6054RHNn8
► Weitere Infos: https://grp.hsbc/6055RHNnD
► Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6056RHNnE
► Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6057RHNn1
Das könnte dich auch interessieren
Iran reicht neues Friedensangebot ein | Woche der Big Tech-Ereignissegestern, 13:08 Uhr · Markus Koch
Laborzulieferer und Pharma- und TechnologiekonzernMerck verdient operativ gut und hebt Jahresziel an13. Mai · dpa-AFX
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Kolumne von Stefan RißeTrotz Inflationsrisiken: Zinserhöhungen sind eine absurde Idee16. Mai · Acatis