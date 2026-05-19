Schüsse an Moschee in San Diego - Angreifer töteten sich offenbar selbst

San Diego, ⁠19. Mai (Reuters) - Bei dem Schusswaffenangriff auf eine Moschee im US-Bundesstaat Kalifornien haben sich die beiden jugendlichen Täter nach dem Mord an drei Menschen laut Angaben der Polizei offenbar selbst getötet. Die 17 und 19 Jahre ‌alten Angreifer seien tot in einem Auto gefunden worden, teilte der Polizeichef von San Diego, Scott Wahl, am Montagabend (Ortszeit) mit. Zuvor hatten ⁠sie vor ⁠dem Islamischen Zentrum drei Männer erschossen. Die Kinder in der an die Moschee angeschlossenen Schule blieben Wahl zufolge unversehrt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, gab aber nach eigenen Angaben keine Schüsse ab.

Die Behörden behandeln die Tat als Hassverbrechen und haben ‌die Bundespolizei FBI zu den Ermittlungen hinzugezogen. ‌Unter den Todesopfern vor der Moschee ist auch ein Wachmann des Islamischen Zentrums. Ihm sei es wahrscheinlich zu verdanken, dass ein noch größeres Blutvergießen ⁠verhindert worden sei, hieß es. "Wir haben eine solche Tragödie noch nie erlebt", ‌sagte der Imam und Direktor des ⁠Zentrums, Taha Hassane. "Es ist absolut abscheulich, ein Gotteshaus anzugreifen", fügte er hinzu. Das Islamische Zentrum ist die größte Moschee in der Region.

Der Angriff ereignete sich eine Woche vor dem islamischen ‌Opferfest Eid al-Adha. Zudem sind ⁠muslimische und jüdische Gemeinden in den ⁠USA derzeit in höchster Alarmbereitschaft. Hintergrund ist der eskalierende Krieg im Nahen Osten, nachdem US- und israelische Streitkräfte Ende Februar Luftangriffe auf den Iran geflogen hatten und die Regierung in Teheran daraufhin Israel und mehrere Golfstaaten angriff. Erst im März hatte ein Mann sein Auto in eine Synagoge im Bundesstaat Michigan gesteuert, auf Wachleute geschossen und sich anschließend selbst getötet. Auch in diesem Gebäude ⁠war eine Schule untergebracht.

(Bericht von Mike Blake, geschrieben von Ralf Bode und Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)