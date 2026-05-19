Scout24: Vom KI-Verlierer zum KI-Profiteur – Die Metamorphose des DAX-Konzerns
Scout24: Vom KI-Verlierer zum KI-Profiteur – Die Metamorphose des DAX-Konzerns
Das Narrativ wechselt
Als Betreiber von ImmoScout24, dem unangefochtenen Marktführer für digitale Immobilienvermarktung in Deutschland, verdient das Unternehmen sein Geld traditionell mit der Schaltung von Immobilieninseraten und der Bereitstellung von Software-Abonnements für Makler und Suchende. Doch genau dieses bewährte Modell galt zuletzt als bedroht. Skeptiker befürchteten, dass generative KI-Modelle und automatisierte, dezentrale Matching-Plattformen klassische Listing-Portale überflüssig machen könnten, indem sie Suchende und Anbieter ohne den Umweg über ein zentrales Anzeigenportal direkt und autonom zusammenbringen. Von den Bären als potenzieller Verlierer der Tech-Revolution gebrandmarkt, drehte das Management den Spieß nun eindrucksvoll um. Scout24 demonstrierte detailreich, dass KI für das Unternehmen kein existenzielles Risiko darstellt, sondern sich zum größten Effizienz- und Wachstumsbeschleuniger der Firmengeschichte entwickelt.
|
Endlos Turbo Long 44,9211 open end: Basiswert Scout24
DQ6N7D
Quelle: DZ BANK: Geld 19.05. 08:37:03, Brief 19.05. 08:37:03
|2,82 EUR
|2,84 EUR
|-0,35%
|Basiswertkurs: 72,70 EUR
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: Xetra , 18.05.
|Basispreis
|44,9211 EUR
|Knock-Out-Barriere
|44,9211 EUR
|Hebel
|2,58x
|Abstand zum Basispreis in %
|38,21%
|Abstand zum Knock-Out in %
|38,21%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|0,10
Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–