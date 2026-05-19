Skandal um "Panzer"-Werbung - Starbucks Korea feuert Chef

Seoul, ⁠19. Mai (Reuters) - Der Chef von Starbucks in Südkorea ist nach einer umstrittenen Werbekampagne entlassen worden, die schmerzhafte Erinnerungen an die brutale Niederschlagung ‌von Pro-Demokratie-Protesten durch das Militär im Jahr 1980 weckte. Die Shinsegae-Gruppe, die die US-Kaffeehauskette ⁠in ⁠Südkorea betreibt, teilte am Dienstag mit, sie habe den Leiter von Starbucks Korea, Sohn Jeong-hyun, wegen "unangemessenen Marketings" entlassen. Starbucks hatte am Montag, dem Gedenktag an die Demokratiebewegung, ‌eine Kampagne für eine neue ‌Becher-Serie namens "Tank" (Panzer) gestartet und damit landesweite Empörung ausgelöst.

Bei der Niederschlagung des Gwangju-Aufstands im Mai ⁠1980 setzte die damalige Militärdiktatur Panzer und Soldaten ‌gegen die studentischen Demonstranten ⁠ein. Schätzungen zufolge wurden hunderte Menschen getötet oder gelten als vermisst. Der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung zeigte sich "wütend" ‌über die ⁠Kampagne. Starbucks Korea und die ⁠Muttergesellschaft Shinsegae entschuldigten sich öffentlich, die Kampagne wurde zurückgezogen. Die Aktie des Shinsegae-Konzerns, dem Starbucks Korea mehrheitlich gehört, gab an der Börse um 5,5 Prozent nach.

(Bericht von Heejin Kim, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)