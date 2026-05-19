Software-Aktie vor Kaufsignal: Diese Marken sind wichtig
onvista · Uhr
Die Angst vor den Folgen der Künstlichen Intelligenz setzte Softwareaktien in den vergangenen Monaten massiv unter Druck. daraus ergeben sich Chancen für Anleger.
Quelle: Gorodenkoff/Shutterstock.com
Softwaretitel gehörten in den vergangenen Monaten zu den größten Verlierern an den Börsen. Doch diese deutsche Software-Aktie könnte nun vor einem spannenden Comeback stehen. Warum sich das charttechnische Bild zunehmend aufhellt, welche Kursmarken jetzt entscheidend sind und welche Kursziele sich daraus ableiten lassen, erfährst du hier im Text.
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