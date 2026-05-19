SPD-Außenexperte erwartet Demut von Merz bei Fraktionsbesuch
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem geplanten Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz bei der SPD-Bundestagsfraktion fordert deren Außenexperte Adis Ahmetovic, dass der CDU-Politiker sich dabei auch einsichtig zeigt. "Ich erwarte Demut und Klarheit", sagte Ahmetovic dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Der Bundeskanzler müsse glaubwürdig aufzeigen, "was er künftig besser machen will - insbesondere in seiner Kommunikation". Zudem müsse Merz Klarheit schaffen, "indem er eine positive Zukunftsvision formuliert, die Orientierung gibt und Parlament wie Bevölkerung mitnimmt. Das muss jetzt klappen", sagte Ahmetovic.
Der Besuch des Bundeskanzlers in der Sitzung der SPD-Fraktion wird am Nachmittag erwartet./nkl/DP/stw
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