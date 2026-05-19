Tech belastet | Software freundlich | Home Depot schlägt

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die Wall Street eröffnet nach den Verlusten der letzten Tage erneut schwächer, wobei vor allem Technologiewerte unter Druck stehen. Belastend wirken weiter steigende Renditen am US-Anleihemarkt, mit den Renditen der 10-jährigen Staatsanleihe bei 4,62% und damit auf den höchsten Stand seit Februar 2025. Gleichzeitig sorgen die Unsicherheit rund um Iran sowie anhaltende Inflationssorgen für Nervosität. Zwar hatte Donald Trump einen offenbar geplanten Angriff auf Iran kurzfristig gestoppt, die Märkte bleiben aber angespannt, da jederzeit neue geopolitische Eskalationen drohen. Im Fokus stehen heute Home Depot nach soliden Quartalszahlen und bestätigtem Jahresausblick sowie Google und Blackstone, die mit einem neuen KI-Cloud-Joint-Venture direkten Konkurrenzdruck auf CoreWeave auslösen. Die Aktie verliert vorbörslich deutlich. Auch Halbleiterwerte stehen im Mittelpunkt: Nvidia, AMD, Broadcom, Marvell und GlobalFoundries erhalten teils kräftige Kurszielanhebungen von Evercore und HSBC mit Verweis auf den anhaltenden KI-Boom und steigende Nachfrage nach Inferenz- und Rechenkapazitäten. CrowdStrike profitiert ebenfalls von positiven Analystenkommentaren, während Meta laut Reuters einen Stellenabbau von rund 10% plant. Insgesamt bleibt die Marktstimmung fragil: starke KI-Fantasie trifft auf steigende Zinsen, hohe Ölpreise und wachsende geopolitische Risiken.



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum





*Werbung