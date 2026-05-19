Trading-Chance Factset: Nach Absturz wieder attraktiv, wenn…

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Ein absolutes Qualitätsmerkmal für ein börsengelistetes Unternehmen ist es, wenn es a) eine Dividende alljährlich nicht nur zahlt, sondern b) auch jeweils erhöht. Aktien, deren Unternehmen dies über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre tun gelten als Dividenden-Aristokraten. Und davon gibt es gerade einmal 149 weltweit. Dies ist eine sehr exklusive und nahezu verschwindend geringe Zahl, wenn man bedenkt, dass es global knapp 63.000 börsengelistete Unternehmen gibt. Ein solcher Dividenden-Aristokrat ist unsere heute als Trading-Chance vorgestellte Aktie von Factset. Das Unternehmen hat in 26 aufeinander folgenden Jahren seine Dividende erhöht.

Über Factset: Marktposition, Konkurrenz, Unternehmensentwicklung

FactSet hat sich seit seiner Gründung von einem fokussierten Datenintegrator zu einem weltweit führenden Anbieter von Finanzinformationen, Analyse-Software und umfassenden Workflow-Lösungen entwickelt. Die historische Unternehmensentwicklung ist durch ein kontinuierliches, primär organisch getriebenes Wachstum geprägt, das durch gezielte strategische Übernahmen ergänzt wurde, um das Produktportfolio in den Bereichen Portfoliomanagement, Risikoanalyse und Wealth Management kontinuierlich auszubauen. Ein zentraler Meilenstein dieser Evolution war die Transformation von einem reinen Desktop-Terminal-Anbieter hin zu einem flexiblen, Cloud-basierten Daten-Ökosystem, das sich nahtlos in die bestehenden Infrastrukturen globaler Finanzinstitute integrieren lässt. Dieses Geschäftsmodell basiert auf wiederkehrenden Abonnements, was dem Unternehmen auch in wirtschaftlich volatilen Phasen eine überaus robuste Umsatzentwicklung und stabile Cashflows sichert.

In der globalen Marktpositionierung hebt sich der Anbieter durch eine klare Fokussierung ab, während die direkte Konkurrenz oft andere Schwerpunkte setzt. Während die dominierenden Branchenriesen wie Bloomberg ihre Vormachtstellung vor allem durch ein geschlossenes Netzwerk, extrem tiefgehende Rentenmarktdaten und ein unverzichtbares, proprietäres Kommunikationssystem verteidigen, besetzt das hier betrachtete Unternehmen eine hochgradig spezialisierte Nische auf der sogenannten Buy-Side. Insbesondere für Aktienanalysten, Portfoliomanager und Vermögensverwalter gilt die Plattform aufgrund ihrer exzellenten Excel-Integration, der flexiblen Datenmanipulation und der tiefen Einblicke in Konsenschätzungen sowie Eigentümerstrukturen als das Werkzeug der Wahl. Andere Wettbewerber, wie beispielsweise die London Stock Exchange Group mit ihren Daten- und Analytics-Plattformen oder S&P Capital IQ, punkten traditionell mit globaler Makroberichterstattung, Devisenhandel oder tiefen Kreditratings, wohingegen die Stärke dieses Anbieters in der Granularität der Fundamentaldaten und der Optimierung des täglichen Arbeitsablaufs der Analysten liegt.

Trotz eines rechnerisch kleineren globalen Marktanteils im Vergleich zu den absoluten Marktführern sichert diese tiefe funktionale Verankerung dem Unternehmen eine extrem loyale Kundenbasis und eine konstant hohe Kundenbindungsrate. Aus der Perspektive der Bewertung und der finanziellen Performance zeigt das Unternehmen eine anhaltend solide Dynamik. Die jährlichen Umsätze bewegen sich stabil im Milliardenbereich und verzeichnen ein verlässliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, getragen von einer stetigen Ausweitung des jährlichen Abonnementwerts. Die operative Marge bewegt sich auf einem für die Software- und Informationsbranche typisch hohen Niveau von über dreißig Prozent, wenngleich strategische Investitionen in künstliche Intelligenz und moderne Cloud-Infrastrukturen sowie steigende Personalkosten die Profitabilität kurzfristig leicht beeinflussen.

Fundamentale Kennzahlen

Mit einer Netto-Marge von über 24 Prozent zählt man zu den margenstarken Unternehmen, die börsengelistet sind. Die Entwicklung des Gewinns kann sich sehen lassen. Zwischen 2016 und heute hat man den Profit von 8,91 auf 15,55 US-Dollar je Anteilsschein nahezu verdoppeln können. Bis 2029 soll das Ergebnis auf mehr als 20 Dollar pro Aktie verbessert werden. Der Operative Cashflow entwickelt sich ebenfalls sehr positiv und beläuft sich heute auf 21,56 Dollar je Aktie. 2016 lag er noch bei 8,01 US-Dollar. Durch den massiven Kursrückgang ist die Aktie inzwischen sehr günstig bewertet. Das Kurs-/Gewinn-Verhältnis ist mit derzeit 13 weit unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV, welches 24,5 beträgt. Boden gefunden?

Fake-Breakout am Support?

Die Korrektur wurde seinerzeit mit einem sogenannten Fehlausbruch oder Fake-Breakout eingeleitet, als der Kurs zwar auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen war, dann aber postwendend in die alte Range zurückfiel. Eben dieses Muster würde sich nun auch auf der Unterseite wiederholen, wenn der Aktienkurs über 256 US-Dollar ansteigen sollte. In dem Fall wäre der Ausbruch im Februar unter 194 Dollar als Fake-Breakout identifiziert und ein technisches Umkehrsignal würde die vermeintliche Bodenbildung abschließen. Neues Potenzial gen Norden würde in dem Fall freigesetzt werden.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Noch liegt das beschriebene Fake-Breakout-Setup nicht vor. Doch wir liegen auf der Lauer und haben aufgrund der sehr günstigen Bewertung persönlich bereits eine erste kleine Tranche eingekauft. Gelingt der Ausbruch über 256 Dollar, so bestätigt auch die Technik eine Umkehr und aktiviert erhebliches Aufwärtspotenzial. Um dieses Szenario ausnutzen zu können haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, mit dem Sie daran partizipieren können. Nachfolgend stellen wir es Ihnen vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Factset

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 175,714 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 224 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 4,18. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet BY01H5.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 388 und 493 USD

Unterstützungen: 194 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Factset

Basiswert Factset WKN BY01H5 ISIN DE000BY01H50 Basispreis 175,714 USD K.O.-Schwelle 175,714 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 4,18 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.