UnitedHealth Group - Früher Einstieg – belohnt durch langfristigen Boden

Im April hatten wir zweimal binnen kürzester Zeit die charttechnischen Perspektiven der UnitedHealth-Aktie unter die Lupe genommen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 21./23. April). Die generelle Verbesserung wurde schnell durch ein Aufwärtsgap bestätigt, sodass der Titel inzwischen auch als Lehrbuchbeispiel für einen unserer Lieblings-Gaptradingansätze angesehen werden kann. Mittlerweile wurde das damals diskutierte Erholungsziel von 380 USD sogar übertroffen. An dieser Stelle wird es interessant, denn der Sprung über diese Schlüsselmarke sorgt gleichzeitig für den Abschluss einer langfristigen, strategischen Bodenbildung (siehe Chart). Die Tiefs der letzten 12 Monate bei 249/235/256 USD bilden also eine große, untere Umkehr, aus deren Höhe sich nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 130 USD ergibt. Eine frühe, antizyklische Tradingposition mutiert also möglicherweise gerade zu einem strategischen Engagement. Um unnötige Risiken zu vermeiden, und die bisher aufgelaufenen Gewinne zu sichern, gilt es in Zukunft, die Marke von 370 USD nicht mehr zu unterschreiten.

UnitedHealth Group (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart UnitedHealth Group

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.