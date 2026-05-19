Verzicht auf Rabatte lässt bei Dr. Martens die Kasse klingeln

19. ⁠Mai (Reuters) - Weniger Umsatz, aber ein satter Gewinnsprung: Der britische Schuhhersteller Dr. Martens erntet die Früchte seiner neuen Strategie, die den weitgehenden Verzicht auf Rabatte vorsieht. ‌Der bereinigte Vorsteuergewinn schnellte im Geschäftsjahr 2025/26 um 61 Prozent auf 55 Millionen Pfund in ⁠die Höhe, ⁠obwohl der Umsatz um knapp drei Prozent auf 765 Millionen Pfund schrumpfte, wie der für seine klobigen Stiefel mit gelber Naht bekannte Traditionskonzern am Dienstag mitteilte. Die Dividende soll stabil ‌bei 2,55 Pence je Aktie ‌gehalten werden.

Vorstandschef Ije Nwokorie erklärte, das Unternehmen habe die Wende zum Gewinnwachstum geschafft. Man habe sich darauf ⁠konzentriert, die Qualität der Einnahmen zu verbessern, indem ‌man Rabattaktionen sowohl im ⁠eigenen Geschäft als auch im Großhandel reduziert habe. Dies führte zu einer höheren Bruttomarge. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 rechne er ‌mit einem weiteren deutlichen ⁠Gewinnwachstum. "Die Nachfrage nach der ⁠Marke Dr. Martens wächst weiter", erklärte Nwokorie. Dies zeige sich in steigenden Zahl von Kooperationsanfragen, einer verstärkten Unterstützung seitens der Großhandelspartner sowie einer starken Resonanz der Verbraucher auf neue Produktfamilien.

(Bericht von Yamini Kalia in Bangalore und Anneli Palmen in Düsseldorf, redigiert von Ralf BanserBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)