McDonald's oder Coca Cola

Welche Dividenden-Aktie überzeugt jetzt mehr?

onvista · Uhr
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In unsicheren Zeiten bieten Dividendenaktien Sicherheit und planbare Einkünfte für Anleger. Allerdings setzen Inflation und geopolitische Krisen auch globale Marken unter Druck.

McDonald’s und Coca-Cola reagieren dabei völlig unterschiedlich auf das Umfeld. Während McDonald’s kurzfristig unter steigenden Kosten leidet und bewusst defensiv bleibt, überzeugt Coca-Cola mit starker Preissetzungsmacht und überraschender Stabilität. Ist McDonald’s aktuell die bessere Value-Chance – oder bleibt Coca-Cola die stärkere Qualitätsaktie für langfristige Anleger?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien oder Beteiligungen an McDonald's (WKN 856958). Es besteht somit ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Autor von einer positiven Kursentwicklung dieser Wertpapiere profitiert.

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