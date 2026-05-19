Welche Dividenden-Aktie überzeugt jetzt mehr?

In unsicheren Zeiten bieten Dividendenaktien Sicherheit und planbare Einkünfte für Anleger. Allerdings setzen Inflation und geopolitische Krisen auch globale Marken unter Druck.

McDonald’s und Coca-Cola reagieren dabei völlig unterschiedlich auf das Umfeld. Während McDonald’s kurzfristig unter steigenden Kosten leidet und bewusst defensiv bleibt, überzeugt Coca-Cola mit starker Preissetzungsmacht und überraschender Stabilität. Ist McDonald’s aktuell die bessere Value-Chance – oder bleibt Coca-Cola die stärkere Qualitätsaktie für langfristige Anleger?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien oder Beteiligungen an McDonald's (WKN 856958). Es besteht somit ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Autor von einer positiven Kursentwicklung dieser Wertpapiere profitiert.