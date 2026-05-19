Wie Optionen die Tech-Aktien jagen | mit Olaf Lieser vom Optionsuniversum

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Die Rallye bei KI-Aktien ist inzwischen fast parabolisch und immer häufiger stellt sich die Frage: Treibt der Aktienmarkt noch den Optionsmarkt, oder ist es längst umgekehrt? Darüber spreche ich mit dem Optionsstrategen Olaf Lieser vom Optionsuniversum. Wir schauen uns an, warum der Derivatemarkt heute eine so dominante Rolle spielt, wie Put/Call Ratios funktionieren und weshalb ein Gamma-Squeeze Kurse regelrecht explodieren lassen kann. Ein spannendes Gespräch über die Mechanik hinter der KI-Euphorie an der Wall Street und darüber, warum heute oft der Schwanz mit dem Hund wedelt.







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