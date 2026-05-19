Wie Optionen die Tech-Aktien jagen | mit Olaf Lieser vom Optionsuniversum

Markus Koch · Uhr
Artikel teilen:

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

Die Rallye bei KI-Aktien ist inzwischen fast parabolisch und immer häufiger stellt sich die Frage: Treibt der Aktienmarkt noch den Optionsmarkt, oder ist es längst umgekehrt? Darüber spreche ich mit dem Optionsstrategen Olaf Lieser vom Optionsuniversum. Wir schauen uns an, warum der Derivatemarkt heute eine so dominante Rolle spielt, wie Put/Call Ratios funktionieren und weshalb ein Gamma-Squeeze Kurse regelrecht explodieren lassen kann. Ein spannendes Gespräch über die Mechanik hinter der KI-Euphorie an der Wall Street und darüber, warum heute oft der Schwanz mit dem Hund wedelt.



________________________________

► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/

*Werbung

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute
Alphabet vor Google I/O – Siemens Energy und Arista starkgestern, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Märkte heute 14.05.2026
China bleibt wichtig für Nvidia – Nebius glänzt14. Mai · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Trendwende bei Ørsted, Wachstum bei Vestas
Welche Windkraft-Aktie jetzt mehr Potenzial bietet12. Mai · onvista
Welche Windkraft-Aktie jetzt mehr Potenzial bietet
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Bestandsprovision, Spread, PFOF
Diese Kosten der Geldanlage kennen viele nicht14. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen