600 Ebola-Verdachtsfälle und 139 Tote - WHO erwartet weiteren Anstieg

Genf, ⁠20. Mai (Reuters) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht von einem weiteren Anstieg der Ebola-Erkrankungen aus. Inzwischen gebe es 600 Verdachtsfälle und 139 Menschen seien vermutlich ‌bereits an der hochansteckenden Infektionskrankheit gestorben, teilte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch mit. Angesichts ⁠der ⁠Zeit, die das Virus bereits zirkulierte, bevor der Ausbruch in Afrika bemerkt worden sei, müsse mit weiter steigenden Zahlen gerechnet werden. Ein US-Bürger, der sich in der ‌Demokratischen Republik Kongo angesteckt hat, ‌traf in der Nacht in Berlin zur Behandlung in der Charité ein.

Ein Notfallausschuss der WHO ⁠hatte am Dienstag in Genf getagt. Das ‌Gremium bestätigte laut Tedros, ⁠dass es sich bei dem Ausbruch der seltenen Bundibugyo-Variante des Virus um einen Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite handele, jedoch nicht ‌um einen ⁠pandemischen Notfall. Tedros hatte den ⁠Notstand am Wochenende ausgerufen. Wegen der Dringlichkeit der Lage habe zum ersten Mal ein WHO-Chef diesen Schritt ohne vorherige Konsultation von Experten vollzogen, erklärte er.

(Bericht von Olivia Le Poidevin, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)