600 Ebola-Verdachtsfälle und 139 Tote - WHO erwartet weiteren Anstieg
Genf, 20. Mai (Reuters) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht von einem weiteren Anstieg der Ebola-Erkrankungen aus. Inzwischen gebe es 600 Verdachtsfälle und 139 Menschen seien vermutlich bereits an der hochansteckenden Infektionskrankheit gestorben, teilte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch mit. Angesichts der Zeit, die das Virus bereits zirkulierte, bevor der Ausbruch in Afrika bemerkt worden sei, müsse mit weiter steigenden Zahlen gerechnet werden. Ein US-Bürger, der sich in der Demokratischen Republik Kongo angesteckt hat, traf in der Nacht in Berlin zur Behandlung in der Charité ein.
Ein Notfallausschuss der WHO hatte am Dienstag in Genf getagt. Das Gremium bestätigte laut Tedros, dass es sich bei dem Ausbruch der seltenen Bundibugyo-Variante des Virus um einen Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite handele, jedoch nicht um einen pandemischen Notfall. Tedros hatte den Notstand am Wochenende ausgerufen. Wegen der Dringlichkeit der Lage habe zum ersten Mal ein WHO-Chef diesen Schritt ohne vorherige Konsultation von Experten vollzogen, erklärte er.
(Bericht von Olivia Le Poidevin, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)