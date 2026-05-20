600 Ebola-Verdachtsfälle und 139 Tote - WHO erwartet weiteren Anstieg

(Das Bundesgesundheitsministerium ⁠korrigiert seine Angaben zu den Familienangehörigen des US-Bürgers, die in die Charite gebracht werden: Es sind vier Kinder, nicht drei.)

Genf/Berlin, 20. Mai (Reuters) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht von einem weiteren Anstieg der Ebola-Erkrankungen im ‌Kongo aus. Inzwischen gebe es 600 Verdachtsfälle und 139 Menschen seien vermutlich bereits an der hochansteckenden Infektionskrankheit gestorben, teilte WHO-Generaldirektor ⁠Tedros Adhanom ⁠Ghebreyesus am Mittwoch mit. Angesichts der Zeit, die das Virus bereits zirkuliert sei, bevor der Ausbruch in dem zentralafrikanischen Staat bemerkt worden sei, müsse mit weiter steigenden Zahlen gerechnet werden. Zwei Fälle wurden auch im benachbarten Uganda bestätigt. Ein US-Mediziner, ‌der in der Demokratischen Republik Kongo arbeitete ‌und sich dort angesteckt hat, traf in der Nacht in Berlin zur Behandlung in der Charité ein.

Wie das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch weiter ⁠mitteilte, haben die US-Behörden Deutschland darum gebeten, auch die Ehefrau des ‌US-Bürgers und die vier Kinder ⁠aufzunehmen. Die Familienangehörigen halten sich demnach noch im Kongo auf und sollen ebenfalls auf die Sonderisolierstation der Charité nach Berlin gebracht werden, wie das Ministerium weiter mitteilte.

Ein Notfallausschuss ‌der WHO hatte am Dienstag ⁠in Genf getagt. Das Gremium ⁠bestätigte laut Tedros, dass es sich bei dem Ausbruch der seltenen Bundibugyo-Variante des Virus um einen Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite handele, jedoch nicht um einen pandemischen Notfall. Tedros hatte den Notstand am Wochenende ausgerufen. Wegen der Dringlichkeit der Lage habe zum ersten Mal ein WHO-Chef diesen Schritt ohne vorherige Konsultation von Experten vollzogen, erklärte er.

(Bericht von Olivia Le Poidevin ⁠in Genf, Alexander Ratz in BerlinRedigiert von Christian Götz und Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)