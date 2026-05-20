Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt kräftig zu - Nvidia-Zahlen im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte und kurz vor womöglich wegweisenden Nachrichten des Chip-Giganten Nvidia weiter deutlich vorgewagt. Rückenwind verliehen stark fallende Preise für Öl und Gas, nachdem einem Medienbericht zufolge US-Präsident Donald Trump Fortschritte in Verhandlungen mit dem Iran signalisiert hat.

Der Leitindex Dax stieg um 1,38 Prozent und schloss bei 24.737,24 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rückte um 1,68 Prozent auf 31.857,74 Zähler vor.

Was die Gewinne des Dax der vergangenen drei Tage am Ende wert sind, könnte sich aber erst entscheiden, wenn mit Nvidia der rund 5,5 Billionen US-Dollar schwere Trendsetter für die boomende Branche der Künstlichen Intelligenz am Abend nach der Schlussglocke die Quartalsbilanz und die Geschäftsaussichten veröffentlicht.

"Wir gehen vorsichtig optimistisch in die Zahlen", schrieb Tech-Experte William Beavington vom Investmenthaus Jefferies mit Blick auf Nvidia. Wichtig dürfte aus Anlegersicht das Umsatzziel für das laufende Quartal sein. Hier liege die quasi-offizielle Konsensprognose von Analysten bei 87 Milliarden US-Dollar./bek/he