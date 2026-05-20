Rüstungskonzern

CSG-Aktie baut Erholungsrally nach Zahlen aus

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Blick in die Produktion gepanzerter Fahrzeuge.
Quelle: Adobe.com/Vital

Rüstungswerte haben sich am Mittwoch im trägen Marktumfeld zunächst vergleichsweise stabil gezeigt. Auffällig sind vor allem die Papiere des tschechischen Konzerns CSG, die nach Zahlen ihre Erholung seit dem Wochentief am Montag auf fast 23 Prozent ausbauen konnten.

Seit dem Börsengang im Januar waren die Aktien des Herstellers von Militärfahrzeugen und Munition kräftig unter die Räder geraten und von 35,50 Euro bis auf 13,62 Euro eingebrochen. Nun kosten sie wieder rund 18,70 Euro.

Analyst David Perry von JPMorgan ist sehr optimistisch für die Aktien der Tschechen. Sie seien enorm unterbewertet und könnten enorm steigen, schrieb er am Mittwochmorgen. Sein Kursziel liegt entsprechend hoch bei 40 Euro. Der Jahresstart sei sehr stark gewesen, so sein Fazit zum Quartalsbericht.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
CSG
Rheinmetall
RENK
Hensoldt
JP Morgan

Das könnte dich auch interessieren

Rheinmetall, Renk, Hensoldt
Anleger kaufen nach Kurssturz: Rüstungswerte erholen sich weitergestern, 10:08 Uhr · dpa-AFX
Anleger kaufen nach Kurssturz: Rüstungswerte erholen sich weiter
Halbleiter-Aktien
Chipwerte sehr stark - Jenoptik mit weiterem Rekord13. Mai · dpa-AFX
Chipwerte sehr stark - Jenoptik mit weiterem Rekord
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Software-Aktie vor Kaufsignal: Diese Marken sind wichtiggestern, 13:16 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen