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Erholungsversuch vor Nvidia-Zahlen - "Hohe Erwartungen"

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Quelle: Adobe.com/KKF

Die US-Börsen haben sich am Mittwoch vor dem mit Spannung erwarteten Quartalsbericht von Nvidia überwiegend freundlich gezeigt. Marktbeobachter warnten indes, es könnte dem Chip-Riesen schwerfallen, die hohen Erwartungen zu erfüllen.

Der Nasdaq 100 stieg dank freundlicher Halbleitertitel im frühen Handel um 0,63 Prozent auf 29.001 Punkte. Damit unternahm der technologielastige Auswahlindex nach den Gewinnmitnahmen der vergangenen Tage einen neuen Erholungsversuch. Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 7.380 Punkte aus. Beim Leitindex Dow Jones Industrial reichte es für einen Anstieg um 0,16 Prozent auf 49.442 Punkte.

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