Märkte heute

Alphabet mit KI-Offensive – BYD unter Druck

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um folgenden Werte: Renk, BYD, ASML, Home Depot, Vertiv, Toll Brothers, Keysight, Alphabet und CoreWeave.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

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EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
Alphabet A
RENK
BYD
ASML
Vertiv
Alphabet C
CoreWeave
Home Depot
ASML Holding (ADR)
Bank of America
Toll Brothers
Ai Holdings
Evercore Partners

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