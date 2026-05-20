Alphabet mit KI-Offensive – BYD unter Druck
In der heutigen Sendung geht es um folgenden Werte: Renk, BYD, ASML, Home Depot, Vertiv, Toll Brothers, Keysight, Alphabet und CoreWeave.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
BYD: Neue Unsicherheit rund um Europa-Werk
Der chinesische E-Autohersteller BYD gerät wegen Vorwürfen rund um das Werk in Ungarn erneut in die Schlagzeilen. Warum Anleger jetzt besonders genau hinschauen und weshalb das Projekt für die Europa-Strategie entscheidend ist.
CoreWeave: Analysten halten an KI-Story fest
Nach dem Kursrückgang von CoreWeave meldet sich Evercore mit einer klaren Einschätzung zu Wort. Im Fokus stehen Nvidia-GPUs, die Rolle großer KI-Kunden und die Frage, wie stark der KI-Infrastrukturboom wirklich noch trägt.
Alphabet: Google startet nächste Gemini-Offensive
Neue KI-Modelle, persönliche AI-Agenten, Suchfunktionen und Hardware – Google macht auf der I/O-Konferenz deutlich, wohin die Reise geht. Dazu kommt Rückenwind von der Bank of America mit einem weiterhin ambitionierten Kursziel.
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