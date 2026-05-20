Alphabet mit KI-Offensive – BYD unter Druck

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

BYD: Neue Unsicherheit rund um Europa-Werk

Der chinesische E-Autohersteller BYD gerät wegen Vorwürfen rund um das Werk in Ungarn erneut in die Schlagzeilen. Warum Anleger jetzt besonders genau hinschauen und weshalb das Projekt für die Europa-Strategie entscheidend ist.

CoreWeave: Analysten halten an KI-Story fest

Nach dem Kursrückgang von CoreWeave meldet sich Evercore mit einer klaren Einschätzung zu Wort. Im Fokus stehen Nvidia-GPUs, die Rolle großer KI-Kunden und die Frage, wie stark der KI-Infrastrukturboom wirklich noch trägt.

Alphabet: Google startet nächste Gemini-Offensive

Neue KI-Modelle, persönliche AI-Agenten, Suchfunktionen und Hardware – Google macht auf der I/O-Konferenz deutlich, wohin die Reise geht. Dazu kommt Rückenwind von der Bank of America mit einem weiterhin ambitionierten Kursziel.