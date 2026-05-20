ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für CTS Eventim auf 100 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 100 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" belassen. Olivier Calvet senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse seine Prognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) für 2026 bis 2029. Damit trägt er einem etwas schwächeren Wachstum im Geschäft mit Tickets und Live Entertainment Rechnung vor dem Hintergrund eines schwierigeren Umfelds für Verbraucher./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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