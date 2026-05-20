APA ots news: UNIQA: René Roider übernimmt Head of Group Data & IT

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    In der gruppenweiten Verantwortung gestaltet er die  
strategische Ausrichtung auf Technologie, Cloud und Künstliche 
Intelligenz zur nachhaltigen Stärkung des Geschäftsnutzens. 

Wien (APA-ots) - Mit 1. Juni übernimmt René Roider die Funktion Head of  
Group Data & 
IT bei der UNIQA Insurance Group. In dieser Rolle trägt er die 
gruppenweite Verantwortung für Data & IT und gestaltet die 
technologische Weiterentwicklung von UNIQA über alle Länder hinweg. 
Sein strategischer Fokus liegt darauf, die Group-IT als 
leistungsfähige Community zu führen - mit gemeinsamen Standards, die 
Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit ermöglichen, sowie mit 
lokaler Stärke, die nah am Geschäft wirkt. Zugleich positioniert er 
Data & IT klar als Partnerin für Vorstand und Geschäftsbereiche, um 
technologische Möglichkeiten in fundierte, tragfähige Entscheidungen 
zu übersetzen und konsequenten Geschäftsnutzen zu erzielen. 

" René kennt unser Geschäft, er kennt unsere IT - und er hat in 
den vergangenen Jahren gezeigt, wie konsequent er Technologie in 
Geschäftswirkung übersetzt. Wir bringen KI in die Breite, 
modernisieren unsere Plattformen und stärken unsere Resilienz - alles 
parallel und über 14 Länder hinweg. Mit René an der Spitze unserer 
Gruppen-IT haben wir die richtige Führung, um diese Transformation 
gemeinsam mit den Geschäftsbereichen erfolgreich zu gestalten ", so 
Wolf Gerlach, Vorstand für Operations, Data & IT bei der UNIQA 
Insurance Group AG . 

Auch René Roider betont die strategische Rolle von Data & IT für 
die Weiterentwicklung der Gruppe: " Daten, IT und KI sind heute der 
Motor einer modernen Versicherung - sie helfen uns, näher an 
Kund:innen zu sein, schneller zu entscheiden und unsere Kolleg:innen 
in ihrer Arbeit zu stärken. Mein Anspruch ist, dass UNIQA diese 
Stärken als Gruppe gemeinsam aufbaut - mit Standards, die uns Tempo 
geben, und lokaler Stärke, die uns nah an den Menschen hält. " 

Der 52-jährige René Roider verfügt über langjährige 
internationale Führungserfahrung an der Schnittstelle von Business, 
Technologie und Daten. Er verantwortete große Transformationen in 
komplexen Konzernstrukturen und trieb die Industrialisierung von KI-, 
Cloud- und Analytics-Plattformen von der Pilotphase bis zur messbaren 
Geschäftswirkung. Seit 2022 war er Mitglied der Geschäftsführung der 
UNIQA IT Services GmbH (UITS) und verantwortete unter anderem Cyber 
Security, Cloud-Transformation, regulatorische Technologien sowie 
umfangreiche Effizienzprogramme. Zuvor bekleidete er führende Rollen 
unter anderem bei internationalen Finanz- und Industrieunternehmen. 

René Roider folgt auf Christian Gosch, der die Group-IT in den 
vergangenen Jahren entscheidend geprägt hat. Er übergibt eine 
Organisation, die auf einer stabilen und zukunftsfähigen Basis 
aufbaut und bestens auf kommende technologische sowie regulatorische 
Herausforderungen vorbereitet ist. UNIQA dankt Christian Gosch 
herzlich für sein großes Engagement und seine wertvolle Leistung. Er 
verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen 
beruflichen Aufgaben außerhalb von UNIQA zu widmen. Für seinen 
weiteren Weg wünscht ihm das Unternehmen alles Gute. 

UNIQA Group 

Die UNIQA Group ist eine der führenden 
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich 
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und 
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 
Millionen Kund:innen. 

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent 
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist 
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Mag. Natascha A. Smole 
   Telefon: +43 664 88827382 
   E-Mail: natascha.smole@uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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