Bank EFG International verbucht Vermögensrekord - Zuflüsse aus Nahost

Zürich, 20. ⁠Mai (Reuters) - Der Schweizer Vermögensverwalter EFG International ist gut in das neue Jahr gestartet. Dank einem Anstieg der verwalteten Vermögen und einem florierenden Handelsgeschäft legte der Gewinn des Instituts in den ersten vier Monaten um einen einstelligen Prozentwert auf über 130 Millionen Franken zu, wie EFG ‌am Mittwoch mitteilte. Genaue Gewinnzahlen gibt die Bank nur zum Halbjahr und zum Jahresende bekannt. Konzernchef Giorgio Pradelli sagte, EFG habe den guten Lauf fortsetzen können. "Trotz des volatilen ⁠Umfelds und ⁠der aktuellen Unsicherheiten erweist sich unser Geschäftsmodell als sehr robust. Das stimmt uns zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für den nächsten Strategiezyklus erreichen werden."

EFG hat sich unter anderem ein jährliches Neugeldwachstum von vier bis sechs Prozent vorgenommen. In den ersten vier Monaten sammelte das Geldhaus bei reichen Privatkunden netto insgesamt 3,7 Milliarden Franken an neuem Geld ‌ein und erreichte mit einer Wachstumsrate von 6,0 Prozent ‌das obere Ende der angestrebten Bandbreite. Gutes Wachstum verbuchte die Bank insbesondere in Kontinentaleuropa, dem Nahen Osten und der Region Asien/Pazifik. "Die Turbulenzen im Nahen Osten führen eindeutig dazu, dass einige Kunden womöglich ⁠damit begonnen haben oder zumindest darüber nachdenken, Gelder umzuschichten", erklärte Finanzchef Dimitris Politis. Es ‌gebe vereinzelt Hinweise darauf, dass einige Kunden im ⁠Nahen Osten Gelder von lokalen Banken abzögen und in andere Weltregionen umschichteten. Einzelne Kunden hätten ihre Gelder aus Risikogründen von lokalen zu internationalen Banken verlagert. "Davon profitieren wir in kleinem Rahmen", sagte Politis.

Dank des Neugeldes und der positiven Entwicklung ‌der Finanzmärkte kletterten die verwalteten Vermögen im ⁠Vergleich zu Ende 2025 um drei Prozent ⁠auf den Rekordwert von 190,2 Milliarden Franken. Wie bereits in der Vorjahresperiode seien auch die ersten vier Monate 2026 von einer hohen Kundenaktivität geprägt worden. Dies habe die Provisions- und sonstigen Nettoerträge gestützt. Die Kunden seien in einem volatilen Marktumfeld, das maßgeblich von geopolitischen Ereignissen beeinflusst worden sei, weiterhin aktiv geblieben. Dämpfend hätten dagegen die tieferen Zinsen gewirkt. An der Börse verloren EFG zu Beginn 1,4 Prozent. ZKB-Analyst Daniel Regli erklärte, das Neugeld-Wachstum habe sich abgeschwächt. Zudem habe EFG bei den Kosten ⁠keine Fortschritte gemacht.

(Bericht von Oliver Hirt und Ariane Lüthi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)